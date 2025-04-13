Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
71,00
Экономия при брони: -4,97 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
100,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
82,40
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
86,55
Экономия при брони: -18,59 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье