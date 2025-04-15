Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
81,06
Экономия при брони: -9,86 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Парамонова, 6
8.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
51,40
Экономия при брони: -0,70 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,93
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -8,00 грн