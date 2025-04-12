применяют местно у взрослых.

Хирургия, травматология, комбустиология. С профилактической и лечебной целью Мирамистином орошают поверхность ран и ожогов, рыхло тампонируют рану и свищевые ходы, фиксируют марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебная процедура повторяется 2–3 раза в сутки на протяжении 3–5 дней. Эффективным является метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом около 1 л препарата.

Акушерство и гинекология. С целью профилактики послеродовой инфекции применяется в виде влагалищных орошений до родов (5–7 дней) и в виде внутривлагалищных тампонов, смоченных 50 мл препарата, после родов с экспозицией 2 ч на протяжении 5 дней.

Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов проводится путем внутривлагалищного введения тампонов с препаратом на протяжении 2 нед, обработки кожи наружных половых органов, а также электрофореза препарата.

Дерматология. Лечение кандидомикозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп и больших складок осуществляется путем орошения с помощью распылительной насадки, 3–4-кратным нажатием или аппликаций 2–4 раза в сутки.

Венерология. Для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем, р-р мирамистина эффективен, если он применяется не позднее 2 ч после полового акта. Содержимое флакона с помощью уретральной насадки вводят в мочеиспускательный канал — 2–3 мл (мужчинам), 1–2 мл (женщинам), во влагалище — 5–10 мл на 2–3 мин. После процедуры не рекомендуется опорожнение мочевого пузыря на протяжении 2 ч. Обрабатывают кожу внутренней поверхности бедер, лобка, наружных половых органов.

Оториноларингология. При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывают 10 мл препарата. При лечении тонзиллитов и ларингитов проводят многоразовые полоскания горла р-ром Мирамистина. При отитах тампон, смоченный препаратом, вводят во внешний слуховой проход 4–6 раз в сутки на протяжении 10–14 дней.

Стоматология. При лечении пародонтитов р-р мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десна на протяжении 15 мин. При обострениях проводят промывание Мирамистином пародонтальных карманов с помощью шприца и вводят в полость абсцесса турунды с препаратом. После проведения вестибулопластики и френулэктомии препарат применяют в виде ванночек в амбулаторных условиях. С целью гигиенической обработки съемных протезов последние оставляют на ночь в р-ре мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывают проточной водой.