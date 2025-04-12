Мирамистин® (Myramistinum)
Мирамистин инструкция по применению
Состав
Мирамистин - 0,1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В основе действия мирамистина лежит прямое гидрофобное взаимодействие молекулы с липидами мембран микроорганизмов, приводящее к их фрагментации и разрушению. При этом часть молекулы мирамистина, погружаясь в гидрофобный участок мембраны, разрушает надмембранный слой, разрыхляет мембрану, повышает ее проницаемость для высокомолекулярных веществ, изменяет ферментную активность микробной клетки, ингибируя ферментные системы, что приводит к угнетению жизнедеятельности микроорганизмов и их цитолизу.
В отличие от других антисептиков, мирамистин обладает высокой избирательностью действия в отношении микроорганизмов, так как практически не действует на оболочки клеток человека. Данный эффект связан с иной структурой клеточных мембран человека (значительно большей длиной липидных радикалов, резко ограничивающих возможность гидрофобного взаимодействия мирамистина с клетками).
Мирамистин обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы.
Действует губительно на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем: гонококки, бледные трепонемы, трихомонады, хламидии, а также на вирусы герпеса, иммунодефицита человека. Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и т.д.) и дрожжеподобные (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei и т.д.) грибы, на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violaceum, Epidermophyton Kaufman-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis и т.д.), а также на другие патогенные грибы (например Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)) в виде монокультур и микробных ассоциаций. Под действием мирамистина снижается устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.
Фармакокинетика. При местном применении не всасывается через кожу и слизистые оболочки.
Показания Мирамистин
хирургия, травматология: местное лечение инфицированных ран различной локализации и этиологии; профилактика вторичной инфекции гранулирующих ран.
Комбустиология: лечение ожогов II и IIIА степени; подготовка ожоговых ран к дерматопластике.
Акушерство и гинекология: профилактика и лечение нагноений послеродовых ран, ран промежности и влагалища; послеродовых инфекций; воспалительных заболеваний половых органов (вульвовагинит).
Дерматология: комплексное лечение кандидозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп и больших складок.
Венерология: для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, генитальный гепрес).
Отоларингология: комплексное лечение острого и хронического отита, гайморита, тонзиллита.
Стоматология: лечение периодонтита, стоматита, гигиеническая обработка съемных протезов, профилактика микробных осложнений после оперативных вмешательств на слизистой оболочке полости рта.
Применение Мирамистин
применяют местно у взрослых.
Хирургия, травматология, комбустиология. С профилактической и лечебной целью Мирамистином орошают поверхность ран и ожогов, рыхло тампонируют рану и свищевые ходы, фиксируют марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебная процедура повторяется 2–3 раза в сутки на протяжении 3–5 дней. Эффективным является метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом около 1 л препарата.
Акушерство и гинекология. С целью профилактики послеродовой инфекции применяется в виде влагалищных орошений до родов (5–7 дней) и в виде внутривлагалищных тампонов, смоченных 50 мл препарата, после родов с экспозицией 2 ч на протяжении 5 дней.
Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов проводится путем внутривлагалищного введения тампонов с препаратом на протяжении 2 нед, обработки кожи наружных половых органов, а также электрофореза препарата.
Дерматология. Лечение кандидомикозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп и больших складок осуществляется путем орошения с помощью распылительной насадки, 3–4-кратным нажатием или аппликаций 2–4 раза в сутки.
Венерология. Для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем, р-р мирамистина эффективен, если он применяется не позднее 2 ч после полового акта. Содержимое флакона с помощью уретральной насадки вводят в мочеиспускательный канал — 2–3 мл (мужчинам), 1–2 мл (женщинам), во влагалище — 5–10 мл на 2–3 мин. После процедуры не рекомендуется опорожнение мочевого пузыря на протяжении 2 ч. Обрабатывают кожу внутренней поверхности бедер, лобка, наружных половых органов.
Оториноларингология. При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывают 10 мл препарата. При лечении тонзиллитов и ларингитов проводят многоразовые полоскания горла р-ром Мирамистина. При отитах тампон, смоченный препаратом, вводят во внешний слуховой проход 4–6 раз в сутки на протяжении 10–14 дней.
Стоматология. При лечении пародонтитов р-р мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десна на протяжении 15 мин. При обострениях проводят промывание Мирамистином пародонтальных карманов с помощью шприца и вводят в полость абсцесса турунды с препаратом. После проведения вестибулопластики и френулэктомии препарат применяют в виде ванночек в амбулаторных условиях. С целью гигиенической обработки съемных протезов последние оставляют на ночь в р-ре мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывают проточной водой.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к мирамистину.
Побочные эффекты
в отдельных случаях возможно кратковременное ощущение жжения, исчезающее самопроизвольно через 15–20 с и не требующее отмены препарата. Реакции гиперчувствительности, в том числе явления местного раздражения кожи: зуд, гиперемия, ощущение жжения, сухость кожи.
Особые указания
венерология. При обработке Мирамистином мочеиспускательного канала, влагалища, внутренних поверхностей бедер, лобка и наружных половых органов не рекомендуется мочеиспускание в течение 2 ч.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку резорбция препарата практически полностью отсутствует, разрешается применять Мирамистин в период беременности и кормления грудью.
Дети. Поскольку не существует достаточного опыта применения р-ра мирамистина для лечения детей, его не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата характеризуется отсутствием влияния на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Взаимодействия
при комбинированном применении с антибиотиками отмечено снижение резистентности микроорганизмов к последним.
Передозировка
не отмечена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Не замораживать.