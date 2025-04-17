Мирамистин® (Myramistinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,23
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,30
Экономия при брони: -29,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,50
Экономия при брони: -39,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
271,70
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
251,59
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,66
Экономия при брони: -29,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
236,87
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
248,90
Экономия при брони: -14,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница