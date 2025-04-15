Мирамистин® (Myramistinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
252,61
Экономия при брони: -15,07 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -38,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,50
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,50
Экономия при брони: -44,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
235,01
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 36 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,40
Экономия при брони: -44,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20
Экономия при брони: -38,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -38,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20
Экономия при брони: -38,60 грн