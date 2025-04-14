Мирамистин® (Myramistinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,20
Экономия при брони: -32,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,14
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
248,59
Экономия при брони: -29,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,93
Экономия при брони: -9,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
255,79
Экономия при брони: -12,63 грн