Мирамистин® (Myramistinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,21
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
250,07
Экономия при брони: -34,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,70
Экономия при брони: -35,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -29,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -29,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,12
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,02
Экономия при брони: -19,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
252,31
Экономия при брони: -20,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница