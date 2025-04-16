Мирамистин® (Myramistinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
251,04
Экономия при брони: -23,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
261,40
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
257,54
Экономия при брони: -41,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,64
Экономия при брони: -32,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,70
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,10
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
268,20
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,09
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
251,23
Экономия при брони: -27,11 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,35
Экономия при брони: -16,32 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мирамистин® раствор для наружного применения 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
274,10
Экономия при брони: -45,20 грн