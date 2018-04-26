Закапывать препарат должен только врач!

Применять капли только краткосрочно. В связи с тем, что оксибупрокаин проявляет бактериостатический эффект, Бенокси не следует применять перед отбором бактериологических мазков. Пациент не должен касаться глаза во время анестезии. Следует защищать анестезированный глаз от попадания пыли и бактериальных инфекций.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с дефицитом псевдохолинэстеразы, миастенией, артериальной гипотонией, сердечными заболеваниями (сердечная недостаточность, аритмия) и больным эпилепсией. Неконтролируемое применение любого анестетика, даже в низких концентрациях может привести к повреждению эпителия роговицы даже после кратковременного применения. Пациентам с постоянной болью следует назначить анальгетик системного действия. Даже однократное применение приводит к появлению на эпителии роговицы поверхностных участков поражения легкой степени. Повторное длительное применение усиливает повреждения эпителия. Может появиться инфильтрация стромы роговицы, что приводит к состоянию, подобного тому, который наблюдается при нейропаралитическом кератите.

Пациенты, которые носят контактные линзы, должны их снять перед применением этого лекарственного средства, и могут одеть их снова после того, как действие анестезии полностью закончится.

Системную адсорбцию препарата можно уменьшить, если в течение минуты после закапывания нажимать на слезный мешок, находящийся во внутреннем уголке глаза. Это будет препятствовать проникновению капель в носовую полость через носослезный ход. Особенно это рекомендуется для детей.