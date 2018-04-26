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Бенокси (Benoxy) (167259) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бенокси (Benoxy)
Цена в городе Киев
от 122,32 грн
По рецепту
1 шт, 0,4 % от 122,32 грн
В наличии в 587 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Дозировка
0,4 %
Объем
10 мл
ATC-група
S01H A02 Оксибупрокаин
Регистрационное удостоверение
UA/12824/01/01 от 26.04.2018
Международное название
Oxybuprocainum (Оксибупрокаин)

Бенокси инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит оксибупрокаина гидрохлорида 4 мг;

вспомогательные вещества: кислота борная, хлоргексидина диацетат, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные, раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Местные анестетики.

Код АТС S01H A02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Действующее вещество препарата оксибупрокаина гидрохлорид — является синтетическим местным анестетиком, относится к группе сложных эфиров парааминобензойной кислоты. Это сильнодействующий поверхностный анестетик, который проявляет быстро нарастающий эффект и оказывает краткосрочную местноанестезирующее действие (10–20 мин). Попадая в терапевтических дозах на чувствительные нервные окончания, оксибупрокаин приводит к обратимому блокированию возникновения и передачи импульсов и, таким образом, вызывает временную анестезию в месте закапывания. Он не влияет на ширину зрачка глаза и способность к аккомодации. После окончания местноанестезирующего действия чувствительность зрачка возвращается в исходное состояние. In vitro оксибупрокаин оказывает слабое антибактериальное действие.

Фармакокинетика.

После закапывания в конъюнктивальный мешок оксибупрокаин абсорбируется в систему кровообращения в незначительном количестве. В крови оксибупрокаин сразу метаболизируется эстеразой плазмы крови (путем разрывания эфирной связи) до образования неактивных метаболитов. Основным метаболитом является 3-бутокси-4-аминобензойная кислота, 80% которой выводится почками в форме соединения с глюкуроновой кислотой.

Показания

Местная кратковременная анестезия роговицы и конъюнктивы: при удалении инородных частиц с роговицы и конъюнктивы; очной тонометрии, гониоскопии и других диагностических обследований; подготовка к субконъюнктивальным и ретробульбарным инъекциям.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
  • Повышенная чувствительность к другим местным анестетикам группы сложных эфиров парааминобензойной кислоты или группе амидов.
  • Инфекция глаз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Бенокси усиливает действие сукцинилхолина и симпатомиметиков, ослабляет действие сульфонамидов и блокаторов β-адренорецепторов. Препарат содержит консервант хлоргексидина диацетат, который несовместим с растворами флюоресцеина. Совместное применение приводит к выпадению осадка. Бенокси также несовместимо с нитратом серебра, солями ртути и щелочными веществами.

Особенности применения

Закапывать препарат должен только врач!

Применять капли только краткосрочно. В связи с тем, что оксибупрокаин проявляет бактериостатический эффект, Бенокси не следует применять перед отбором бактериологических мазков. Пациент не должен касаться глаза во время анестезии. Следует защищать анестезированный глаз от попадания пыли и бактериальных инфекций.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с дефицитом псевдохолинэстеразы, миастенией, артериальной гипотонией, сердечными заболеваниями (сердечная недостаточность, аритмия) и больным эпилепсией. Неконтролируемое применение любого анестетика, даже в низких концентрациях может привести к повреждению эпителия роговицы даже после кратковременного применения. Пациентам с постоянной болью следует назначить анальгетик системного действия. Даже однократное применение приводит к появлению на эпителии роговицы поверхностных участков поражения легкой степени. Повторное длительное применение усиливает повреждения эпителия. Может появиться инфильтрация стромы роговицы, что приводит к состоянию, подобного тому, который наблюдается при нейропаралитическом кератите.

Пациенты, которые носят контактные линзы, должны их снять перед применением этого лекарственного средства, и могут одеть их снова после того, как действие анестезии полностью закончится.

Системную адсорбцию препарата можно уменьшить, если в течение минуты после закапывания нажимать на слезный мешок, находящийся во внутреннем уголке глаза. Это будет препятствовать проникновению капель в носовую полость через носослезный ход. Особенно это рекомендуется для детей.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет. Закапывают в конъюнктивальный мешок. Между последовательными закапываниями препарата глаза должны быть закрыты.

Анестезия роговицы и конъюнктивы.

Удаление инородных частиц, содержащихся на поверхности: закапывают 3 раза по 1 капле с интервалом 5 минут.

Удаление инородных частиц, содержащихся глубоко: 5–10 раз по 1 капле с интервалом 30–60 секунд.

Перед проведением субконъюнктивальной или ретробульбарной инъекции: 3 раза по 1 капле с интервалом 5 минут.

Очная тонометрия, гониоскопия и другие исследования: 1–2 капли однократно.

После инстилляции рекомендуется легко нажать на участок слезного мешка во внутреннем углу глаза перед применением препарата и отпустить его через одну минуту после закапывания для снижения системной абсорбции.

Перед применением глазных капель следует снять контактные линзы; их можно будет одеть снова после того, как действие анестезии полностью закончится.

Если применяется более чем одно офтальмологическое средство местного действия, интервал между применением различных средств должен составлять не менее 5 минут.

Дети

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте младше 2 лет.

Побочные реакции

Со стороны органов зрения

После закапывания препарата может возникнуть временное ощущение покалывания и жжения, покраснения. В результате длительного или частого применения могут развиться: стромальная инфильтрация, отек, кандидозный кератит, дискоформный кератит, образование периферических колец на роговице, развитие толерантности, повреждения эпителиальных клеток необратимого поверхностного повреждения клеток на уровне клеток эндотелия роговицы и кератита. Возможно появление язв роговицы, уменьшение стабильности слезной пленки, катаракта. Были зафиксированы случаи фибринозного ирита.

Со стороны сердечно-сосудистой системы

Брадикардия.

Со стороны нервной системы

Седация, спутанность сознания, возбуждение, эйфория, дезориентация, нарушение слуха, зрения или речи, парестезия, мышечные судороги, потеря сознания, а при сильной передозировке — судороги, остановка дыхания, кома.

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Тошнота, рвота, дисфагия.

Со стороны иммунной системы

Аллергические реакции, включая зуд, гиперемию, отек век, контактную аллергию, крапивницу, отек Квинке, анафилактический шок.

Срок годности

2 года.

После вскрытия хранить не более 28 суток.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Не замораживать.

После вскрытия хранить не более 28 суток.

Упаковка

По 10 мл в контейнере-капельнице.

По 1 контейнеру-капельницы вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «УНИМЕД ФАРМА»/«UNIMED PHARMA Ltd».

Местонахождение

Ул. Ориешкова, 11, 821 05 Братислава, Словацкая Республика/Orieskova str., 11, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.

Бенокси
Бенокси капли глазные 0,4 % контейнер-капельница 10 мл, №1
от 122,32 грн
В наличии в 587 аптеках
Цены в аптеках
Бенокси
Бенокси капли глазные 0,4 % контейнер-капельница 10 мл, №1
от 122,32 грн
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