Бенокси (Benoxy) (167259) - инструкция по применению ATC-классификация
Бенокси инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит оксибупрокаина гидрохлорида 4 мг;
вспомогательные вещества: кислота борная, хлоргексидина диацетат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Местные анестетики.
Код АТС S01H A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество препарата оксибупрокаина гидрохлорид — является синтетическим местным анестетиком, относится к группе сложных эфиров парааминобензойной кислоты. Это сильнодействующий поверхностный анестетик, который проявляет быстро нарастающий эффект и оказывает краткосрочную местноанестезирующее действие (10–20 мин). Попадая в терапевтических дозах на чувствительные нервные окончания, оксибупрокаин приводит к обратимому блокированию возникновения и передачи импульсов и, таким образом, вызывает временную анестезию в месте закапывания. Он не влияет на ширину зрачка глаза и способность к аккомодации. После окончания местноанестезирующего действия чувствительность зрачка возвращается в исходное состояние. In vitro оксибупрокаин оказывает слабое антибактериальное действие.
Фармакокинетика.
После закапывания в конъюнктивальный мешок оксибупрокаин абсорбируется в систему кровообращения в незначительном количестве. В крови оксибупрокаин сразу метаболизируется эстеразой плазмы крови (путем разрывания эфирной связи) до образования неактивных метаболитов. Основным метаболитом является 3-бутокси-4-аминобензойная кислота, 80% которой выводится почками в форме соединения с глюкуроновой кислотой.
Показания
Местная кратковременная анестезия роговицы и конъюнктивы: при удалении инородных частиц с роговицы и конъюнктивы; очной тонометрии, гониоскопии и других диагностических обследований; подготовка к субконъюнктивальным и ретробульбарным инъекциям.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
- Повышенная чувствительность к другим местным анестетикам группы сложных эфиров парааминобензойной кислоты или группе амидов.
- Инфекция глаз.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Бенокси усиливает действие сукцинилхолина и симпатомиметиков, ослабляет действие сульфонамидов и блокаторов β-адренорецепторов. Препарат содержит консервант хлоргексидина диацетат, который несовместим с растворами флюоресцеина. Совместное применение приводит к выпадению осадка. Бенокси также несовместимо с нитратом серебра, солями ртути и щелочными веществами.
Особенности применения
Закапывать препарат должен только врач!
Применять капли только краткосрочно. В связи с тем, что оксибупрокаин проявляет бактериостатический эффект, Бенокси не следует применять перед отбором бактериологических мазков. Пациент не должен касаться глаза во время анестезии. Следует защищать анестезированный глаз от попадания пыли и бактериальных инфекций.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с дефицитом псевдохолинэстеразы, миастенией, артериальной гипотонией, сердечными заболеваниями (сердечная недостаточность, аритмия) и больным эпилепсией. Неконтролируемое применение любого анестетика, даже в низких концентрациях может привести к повреждению эпителия роговицы даже после кратковременного применения. Пациентам с постоянной болью следует назначить анальгетик системного действия. Даже однократное применение приводит к появлению на эпителии роговицы поверхностных участков поражения легкой степени. Повторное длительное применение усиливает повреждения эпителия. Может появиться инфильтрация стромы роговицы, что приводит к состоянию, подобного тому, который наблюдается при нейропаралитическом кератите.
Пациенты, которые носят контактные линзы, должны их снять перед применением этого лекарственного средства, и могут одеть их снова после того, как действие анестезии полностью закончится.
Системную адсорбцию препарата можно уменьшить, если в течение минуты после закапывания нажимать на слезный мешок, находящийся во внутреннем уголке глаза. Это будет препятствовать проникновению капель в носовую полость через носослезный ход. Особенно это рекомендуется для детей.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет. Закапывают в конъюнктивальный мешок. Между последовательными закапываниями препарата глаза должны быть закрыты.
Анестезия роговицы и конъюнктивы.
Удаление инородных частиц, содержащихся на поверхности: закапывают 3 раза по 1 капле с интервалом 5 минут.
Удаление инородных частиц, содержащихся глубоко: 5–10 раз по 1 капле с интервалом 30–60 секунд.
Перед проведением субконъюнктивальной или ретробульбарной инъекции: 3 раза по 1 капле с интервалом 5 минут.
Очная тонометрия, гониоскопия и другие исследования: 1–2 капли однократно.
После инстилляции рекомендуется легко нажать на участок слезного мешка во внутреннем углу глаза перед применением препарата и отпустить его через одну минуту после закапывания для снижения системной абсорбции.
Перед применением глазных капель следует снять контактные линзы; их можно будет одеть снова после того, как действие анестезии полностью закончится.
Если применяется более чем одно офтальмологическое средство местного действия, интервал между применением различных средств должен составлять не менее 5 минут.
Дети
Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте младше 2 лет.
Побочные реакции
Со стороны органов зрения
После закапывания препарата может возникнуть временное ощущение покалывания и жжения, покраснения. В результате длительного или частого применения могут развиться: стромальная инфильтрация, отек, кандидозный кератит, дискоформный кератит, образование периферических колец на роговице, развитие толерантности, повреждения эпителиальных клеток необратимого поверхностного повреждения клеток на уровне клеток эндотелия роговицы и кератита. Возможно появление язв роговицы, уменьшение стабильности слезной пленки, катаракта. Были зафиксированы случаи фибринозного ирита.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Брадикардия.
Со стороны нервной системы
Седация, спутанность сознания, возбуждение, эйфория, дезориентация, нарушение слуха, зрения или речи, парестезия, мышечные судороги, потеря сознания, а при сильной передозировке — судороги, остановка дыхания, кома.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Тошнота, рвота, дисфагия.
Со стороны иммунной системы
Аллергические реакции, включая зуд, гиперемию, отек век, контактную аллергию, крапивницу, отек Квинке, анафилактический шок.
Срок годности
2 года.
После вскрытия хранить не более 28 суток.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Не замораживать.
После вскрытия хранить не более 28 суток.
Упаковка
По 10 мл в контейнере-капельнице.
По 1 контейнеру-капельницы вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «УНИМЕД ФАРМА»/«UNIMED PHARMA Ltd».
Местонахождение
Ул. Ориешкова, 11, 821 05 Братислава, Словацкая Республика/Orieskova str., 11, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.