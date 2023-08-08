оксибупрокаин (эфир ПАБК) — местный анестетик; блокирует нервные окончания. Хорошо проникает в ткани при местном применении. По сравнению с тетракаином и другими местными анестетиками оказывает меньшее раздражающее действие на конъюнктиву и роговицу. Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы наступает через 30 с и сохраняется 15 мин.