ОКСИБУПРОКАИН (OXYBUPROCAINUM) Действующее вещество
оксибупрокаин (эфир ПАБК) — местный анестетик; блокирует нервные окончания. Хорошо проникает в ткани при местном применении. По сравнению с тетракаином и другими местными анестетиками оказывает меньшее раздражающее действие на конъюнктиву и роговицу. Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы наступает через 30 с и сохраняется 15 мин.
местная анестезия в офтальмологии: измерение внутриглазного давления (тонометрия); гониоскопия; диагностический соскоб конъюнктивы; извлечение инородных тел и шовного материала из роговицы и конъюнктивы; кратковременные хирургические вмешательства на роговице и конъюнктиве.
закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле. Длительную анестезию (до 1 ч) обеспечивает 3-кратное закапывание с интервалом 4–5 мин.
повышенная чувствительность к оксибупрокаину.
кратковременное ощущение покалывания, жжение и гиперемия конъюнктивы; аллергические реакции; кератит (редко).
не использовать для инъекций. Продолжительное, многократное и длительное применение (как и других местных анестетиков) может привести к устойчивому помутнению роговицы. Не предназначен для длительной терапии.