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Активные вещества — “О”ОКСИБУПРОКАИН (OXYBUPROCAINUM)

ОКСИБУПРОКАИН (OXYBUPROCAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Бенокси капли глазные, 0,4 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1; Unimed Pharma
Бенокси Капли глазные, 0,4 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1 Unimed Pharma
В 587 аптеках
от 122,32 грн
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Инокаин капли глазные, 0,4 %, флакон-капельница, 5 мл, в пачке, в пачке, № 1; Sentiss Pharma
Инокаин Капли глазные, 0,4 %, флакон-капельница, 5 мл, в пачке, в пачке, № 1 Sentiss Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: капли глазные.

оксибупрокаин (эфир ПАБК) — местный анестетик; блокирует нервные окончания. Хорошо проникает в ткани при местном применении. По сравнению с тетракаином и другими местными анестетиками оказывает меньшее раздражающее действие на конъюнктиву и роговицу. Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы наступает через 30 с и сохраняется 15 мин.

местная анестезия в офтальмологии: измерение внутриглазного давления (тонометрия); гониоскопия; диагностический соскоб конъюнктивы; извлечение инородных тел и шовного материала из роговицы и конъюнктивы; кратковременные хирургические вмешательства на роговице и конъюнктиве.

закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле. Длительную анестезию (до 1 ч) обеспечивает 3-кратное закапывание с интервалом 4–5 мин.

повышенная чувствительность к оксибупрокаину.

кратковременное ощущение покалывания, жжение и гиперемия конъюнктивы; аллергические реакции; кератит (редко).

не использовать для инъекций. Продолжительное, многократное и длительное применение (как и других местных анестетиков) может привести к устойчивому помутнению роговицы. Не предназначен для длительной терапии.