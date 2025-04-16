Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
173,64
Экономия при брони: -10,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
176,01
Экономия при брони: -9,14 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
175,51
Экономия при брони: -9,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
178,12
Экономия при брони: -11,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
170,14
Экономия при брони: -16,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
178,40
Экономия при брони: -13,71 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
175,47
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн