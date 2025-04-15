Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
167,77
Экономия при брони: -11,77 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
176,02
Экономия при брони: -5,89 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
171,51
Экономия при брони: -16,93 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
165,81
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
176,13
Экономия при брони: -12,73 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
176,05
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
165,68
Экономия при брони: -11,32 грн