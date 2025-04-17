Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
164,50
Экономия при брони: -4,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
171,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
177,48
Экономия при брони: -16,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
173,26
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
170,15
Экономия при брони: -16,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma