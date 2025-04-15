Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
178,32
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
177,84
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
163,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
169,50
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
178,01
Экономия при брони: -9,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
163,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma