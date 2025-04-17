Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
175,93
Экономия при брони: -16,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
179,87
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
172,31
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
179,05
Экономия при брони: -20,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
167,80
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
170,03
Экономия при брони: -7,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
173,85
Экономия при брони: -16,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн