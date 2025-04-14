Днепр (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
181,61
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
169,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
170,89
Экономия при брони: -7,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
170,94
Экономия при брони: -8,91 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
169,39
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
178,50
Экономия при брони: -9,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
174,59
Экономия при брони: -8,14 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
171,28
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
168,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бенокси капли глазные 0.4 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
171,18
Экономия при брони: -9,91 грн