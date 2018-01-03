Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa) (167091) - инструкция по применению ATC-классификация
Доксициклин-Дарница инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: doxycyclinе;
1 капсула содержит доксициклина хиклата (в пересчете на доксициклин) 100 мг;
вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые капсулы с крышечкой и корпусом желтого цвета, содержащие порошок желтого с зеленоватым оттенком цвета с белыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Тетрациклины. Доксициклин. Код АТХ J01A A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Доксициклин — полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. Оказывает бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей в результате блокирования связи аминоацил-транспортной РНК (тРНК) с комплексом «информационная РНК (иРНК) — рибосома».
Доксициклин активен в отношении грамположительных бактерий: аэробных кокков — Staphylococcus spp. (в т. ч. продуцирующих пенициллиназу), Streptococcus spp. (в т. ч. Streptococcus pneumoniae); аэробных спорообразующих бактерий — Bacillus anthracis; аэробных неспорообразующих бактерий — Clostridium spp.
Также активен в отношении грамотрицательных бактерий: аэробных кокков — Neisseria gonorrhoeae; аэробных бактерий — Escherichia coli; Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Bordetella pertussis, а также относительно Rickettsia spp., Treponema spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp.
К действию доксициклина устойчивы: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., большинство штаммов Bacteroides fragilis.
Фармакокинетика.
Лекарственное средство быстро всасывается из пищеварительного тракта, практически независимо от присутствия пищи. Связывается с белками плазмы крови на 80−90%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 часа после приема лекарственного средства. В зависимости от дозы терапевтическая концентрация доксициклина в крови сохраняется в течение 18−24 часов. Быстро распределяется в большинство жидкостей организма, включая желчь, секрет околоносовых пазух, плевральную, синовиальную и асцитическую жидкости. Концентрация в спинномозговой жидкости меняется и после парентерального применения может составлять 10−25% от концентрации в сыворотке крови. Выводится из организма медленно. Период полувыведения лекарственного средства — 12˗22 часа. Значительная часть доксициклина выводится в неизмененном виде с фекалиями, примерно 40% — с мочой.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также некоторыми другими микроорганизмами, а именно:
- инфекции дыхательного тракта: пневмония и другие заболевания нижних дыхательных путей, вызванные чувствительными штаммами Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae; пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae; хронические бронхиты, синуситы;
- инфекции мочевого тракта: инфекции, вызванные чувствительными штаммами вида Klebsiella, Enterobacter, а также бактериями Escherichia coli, Streptococcus faecalis;
- инфекции, передающиеся половым путем: инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis, включая неосложненные уретральные и эндоцервикальные инфекции и инфекции прямой кишки; негонококковые уретриты, вызванные Ureaplasma urealyticum (T-mycoplasma); мягкий шанкр, паховая гранулема, венерическая гранулема; лекарственное средство является альтернативным для лечения гонореи и сифилиса;
- инфекции кожи: акне, при необходимости применения антибиотикотерапии.
Лечение инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тетрациклинам, а именно:
- офтальмологические инфекции: инфекции, вызванные чувствительными бактериями gonococci, staphylococci и Haemophilus influenza. Инфекция, которая вызывает трахому, не всегда элиминируется, что подтверждается при проведении иммунофлуоресцентного анализа. Для лечения паратрахомы лекарственное средство можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами;
- рикетсиозные инфекции: группа высыпных тифов, пятнистая лихорадка скалистых гор, лихорадка Ку, клещевая лихорадка, эндокардит, вызванный Coxiella;
- другие инфекции: орнитоз, бруцеллез (при применении в комбинации со стрептомицином), холера, бубонная чума, эпидемический возвратный тиф, клещевая возвратная лихорадка, туляремия, мелиоидоз; тропическая малярия, резистентная к хлороквину, и острый кишечный амебиаз (при применении в комбинации с амебицидом).
Профилактика следующих состояний: японская речная лихорадка, диарея путешественника (вызванная ентеротоксичной Esherihia coli), лептоспироз, малярия. Профилактику малярии необходимо проводить согласно действующей практике из-за возможности развития резистентности.
Альтернативное лечение: лептоспироза, газовой гангрены, столбняка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к тетрациклинам или к другим компонентам лекарственного средства; порфирия; тяжелая печеночная недостаточность; лейкопения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При совместном применении лекарственного средства с другими лекарственными средствами возможно:
с антацидами (алюминиевыми, кальциевыми, магниевыми), каолином, магнийсодержащими слабительными средствами, натрия гидрокарбонатом, лекарственными средствами железа и цинка, сукральфатом, холестирамином, холестиполом — снижение всасывания доксициклина;
с барбитуратами, карбамазепином, примидоном, рифампицином, фенитоином — снижение концентрации в плазме крови и сокращение периода полувыведения (T1/2) доксициклина (индукция монооксигеназ и ускорение биотрансформации), что может привести к снижению антибактериального эффекта;
с антитромботическими средствами, непрямыми антикоагулянтами — потенцирование эффекта последних; может возникнуть необходимость в снижении дозы антикоагулянтов;
с циклоспорином — увеличение концентрации циклоспорина в плазме крови; данную комбинацию следует применять под тщательным наблюдением;
с метоксифлураном — летальное токсическое действие на почки;
с ретиноидами — увеличение риска внутричерепной гипертензии; не следует применять данную комбинацию;
с метотрексатом — увеличение токсичности последнего; данную комбинацию следует применять с осторожностью;
с гормональными контрацептивами — снижение эффективности и повышения частоты прорывных кровотечений при приеме эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов;
с пенициллинами — снижение эффективности последних;
с пероральными вакцинами против брюшного тифа — снижение эффективности последних; не следует применять данную комбинацию.
Следует избегать одновременного применения изотретиноина или других системных ретиноидов и доксициклина. Применение каждого из этих веществ отдельно было ассоциировано с развитием доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдоопухоли головного мозга).
Особенности применения
Для уменьшения раздражения желудка лекарственное средство необходимо принимать во время еды, запивая достаточным количеством воды.
При длительном применении лекарственного средства следует регулярно контролировать состав периферической крови, проводить функциональные печеночные пробы, определять содержание мочевины в сыворотке крови.
При лечении инфекций, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.
При лечении венерических заболеваний с подозрением на сопутствующий сифилис следует применить соответствующие диагностические процедуры, включая микроскопию в темном поле и другие анализы. В таких случаях необходимо проводить ежемесячные серологические тесты на протяжении не менее 4 месяцев.
С осторожностью применять лекарственное средство больным с нарушением функции печени или лицам, которые получают потенциально гепатотоксические лекарственные средства. О нарушении функции печени, связанные с пероральным или парентеральным приемом тетрациклинов, включая доксициклин, сообщалось крайне редко.
С осторожностью применять лекарственное средство больным миастенией гравис потому, что лекарственные средства группы тетрациклинов, включая доксициклин, могут вызвать слабую нейромышечную блокаду.
Экскреция доксициклина почками у пациентов с нормальной функцией почек составляет примерно 40% за 72 часа. Этот диапазон может снизиться до 1−5% за 72 часа у лиц с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин). Исследования не выявили значительной разницы в периоде полувыведения доксициклина из сыворотки крови у лиц с нормальной и нарушенной функцией почек. Гемодиализ не влияет на период полувыведения из плазмы крови.
Антианаболическое действие тетрациклинов может привести к увеличению в крови уровня мочевины. Антианаболический эффект не проявлялся при применении доксициклина у пациентов с нарушением функции почек.
У некоторых лиц, принимавших тетрациклины, включая доксициклин, были отмечены реакции светочувствительности. Во время лечения доксициклином и в течение 4−5 дней после его окончания рекомендуется защищать открытые участки тела от прямого солнечного света и искусственного УФ-облучения. Лечение тетрациклинами, в том числе доксициклином, следует немедленно прекратить при первых проявлениях эритемы на коже.
Лечение антибактериальными лекарственными средствами может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, включая микроорганизмы рода Candida. Для профилактики развития кандидоза одновременно с доксициклином рекомендуется применять противогрибковые лекарственные средства.
Лечение антибактериальными лекарственными средствами изменяет нормальную флору толстого кишечника, что приводит к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, включая Clostridium difficile. Сообщается о случаях диареи, вызванной Clostridium difficile, при применении почти всех антибактериальных лекарственных средств. Диарея может варьировать от легкой формы до угрожающей жизни. Пациенты, принимающие антибактериальные лекарственные средства, должны находиться под тщательным наблюдением в следствие того, что диарея, вызванная Clostridium difficile, может возникнуть в течение двух месяцев после приема антибактериальных лекарственных средств.
У некоторых лиц, принимавших антибактериальные лекарственные средства, включая доксициклин, было отмечено развитие псевдомембранозного колита. Тяжесть этого осложнения колебалась от легкой до угрожающей жизни. Необходимо рассматривать этот диагноз у пациентов, которые обращаются по поводу диареи вследствие применения антибактериальных лекарственных средств.
У некоторых лиц, принимавших капсулированные или таблетированные формы лекарственных средств класса тетрациклинов, включая доксициклин, было отмечено развитие эзофагита и язв пищевода. Большинство этих пациентов принимали лекарственное средство непосредственно перед сном или с недостаточным количеством жидкости.
Легкая внутричерепная гипертензия и выпячивание родничка зарегистрированы у новорожденных, получавших лекарственное средство в максимальной терапевтической дозе. Данные осложнения быстро исчезали после отмены лекарственного средства.
При исследовании биоптата щитовидной железы у пациентов, которые в течение длительного времени принимали доксициклин, возможно окрашивание ткани в микропрепаратах в темно-коричневый цвет.
Применение тетрациклинов может привести к обострению течения системной красной волчанки.
У пациентов, которые принимали доксициклин, было зарегистрировано такие серьезные кожные реакции, как эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический епидермальный некролиз и медикаметозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS).
При возникновении серьезных кожных реакций приём доксициклина следует немедленно прекратить и назначить соответствующую терапию.
Сообщалось про возникновение фотоонихолизиса у пациентов, которые принимали доксициклин.
Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) была ассоциирована с применение тетрациклинов (включая доксициклин). Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) обычно имеет транзиторный характер, но при применении тетрациклинов (включая доксициклин) сообщалось о случаях необратимой потери зрения в следствие доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдоопухоли головного мозга). В случае возникновения нарушения зрения во время лечения необходимо неотложное офтальмологическое обследование. Поскольку внутричерепное давление может оставаться повышенным на протяжении нескольких недель после отмены препарата, за пациентами необходимо наблюдать до стабилизации их состояния. Следует избегать одновременного применения изотретиноина, как и других системных ретиноидов, с доксициклином, поскольку известно, что изотретиноин также может провоцировать доброкачественную внутричерепную гипертензию (псевдоопухоль головного мозга).
При проведении флюоресцентного теста может наблюдаться ложное повышение уровня катехоламинов в моче.
Во время лечения не употреблять спиртные напитки.
Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применять внутрь во время или после еды (можно запивать молоком или кефиром).
Взрослым и детям с 12 лет и массой тела более 45 кг.
В первый день лечения острых инфекций суточная доза составляет 200 мг однократно или по 100 мг с интервалом 12 часов, в последующие дни — 100 мг. При лечении тяжелых инфекций необходимо применять лекарственное средство в дозе 200 мг в сутки в течение всего периода лечения.
Продолжительность курса лечения устанавливает врач индивидуально, продолжая лечение не менее 24−48 часов после исчезновения симптомов заболевания и нормализации температуры тела.
Детям с 12 лет и массой тела менее 45 кг.
В первый день лечения суточная доза составляет 4,4 мг/кг массы тела (в 1 или 2 приема), в последующие дни — 2,2 мг/кг массы тела (в 1 или 2 приема). При лечении тяжелых инфекций может быть назначена доза лекарственного средства 4,4 мг/кг массы тела в течение всего периода лечения.
Особые случаи применения.
Акне: лекарственное средство применять в дозе 50 мг в сутки в течение 6−12 недель.
Инфекции, передающиеся половым путем:
- неосложненные инфекции шейки матки, уретральные, ректальные инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis; неосложненные инфекции половых органов, вызванные Neisseria gonorrhoeae (исключение — аноректальные инфекции у мужчин); уретриты, вызванные Ureaplasma urealyticum: лекарственное средство применять в дозе 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней;
- орхоэпидидимит, вызванный Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae: лекарственное средство применять в дозе 100 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней;
- первичный и вторичный сифилис у пациентов без подтвержденной беременности и с аллергией на пенициллины (как альтернативное лечение): лекарственное средство применять в дозе 200 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней.
Эпидемический возвратный тиф, клещевой возвратный тиф: лекарственное средство применять в дозе 100−200 мг однократно в зависимости от степени тяжести заболевания.
Тропическая малярия, резистентная к хлорохину: лекарственное средство применять в дозе 200 мг в сутки в течение не менее 7 дней.
Профилактика малярии: лекарственное средство применять в дозе: взрослым — 100 мг в сутки, детям с 12 лет — от 2,2 мг/кг массы тела в сутки до общей дозы, составляющей 100 мг в сутки. Профилактику можно начать за 1−2 дня до поездки в регион с малярией. Профилактическое применение лекарственного средства следует продолжать каждый день во время пребывания в регионе с малярией и в течение 4 недель после того, как было покинуто регион с малярией. Также следует учитывать действующие стандарты лечения малярии.
Профилактика японской речной лихорадки: лекарственное средство применять в дозе 200 мг однократно.
Профилактика диареи путешественника у взрослых: лекарственное средство применять: в первый день путешествия — в дозе 200 мг однократно или по 100 мг с интервалом 12 часов; в течение следующих дней путешествия — в дозе 100 мг. Информация относительно применения лекарственного средства дольше 21 дня с целью профилактики отсутствует.
Профилактика лептоспироза: лекарственное средство применять в дозе 200 мг 1 раз в неделю в течение всего времени пребывания в регионе с лептоспирозом и 200 мг в конце путешествия. Информация относительно применения лекарственного средства дольше 21 дня с целью профилактики отсутствует.
Особые группы пациентов:
- пациенты пожилого возраста: лекарственное средство можно применять в обычных дозах без специальных предостережений. Доксициклин-Дарница может быть лекарственным средством выбора для пациентов пожилого возраста, поскольку его применение менее связано с развитием раздражение и язвами пищевода;
- пациенты с нарушением функции почек: применение лекарственного средства в рекомендованных дозах не приводит к аккумуляции антибиотика (см. раздел «Особенности применения»);
- пациенты с нарушением функции печени: см. раздел «Особенности применения».
Дети
Лекарственное средство противопоказано детям до 12 лет.
Как и другие тетрациклины, доксициклин формирует стабильные кальциевые комплексы в любой ткани, которая формирует кости. Снижение уровня роста малой берцовой кости наблюдалось у недоношенных детей, получавших тетрациклин перорально в дозе 25 мг/кг массы тела каждые 6 часов. Эта побочная реакция является обратимой при отмене лекарственного средства.
Применение тетрациклинов в период развития зубов (детям до 12 лет) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция встречается чаще при длительном применении, но также может наблюдаться при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали.
Побочные реакции
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: ощущение шума в ушах.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, боль в животе, дисфагия, тошнота, рвота, диарея. Сообщалось о возникновении эзофагита и образование язвы у пациентов, которые принимали капсулы и таблетки доксициклина. Колит, вызванный микроорганизмом Clostridium difficile, энтероколит, воспалительные поражения (с монилиальным разрастанием) в аногенитальной области.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: поступали сообщения о единичных случаях гепатотоксичности с временным повышением значений показателей функции печени, нарушение функции печени, желтуха, гепатит, печеночная недостаточность, панкреатит.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: повышение уровня мочевины в крови, повышение уровня остаточного азота мочевины.
Со стороны эндокринной системы: при длительном применении тетрациклинов наблюдалась коричнево-черная окраска микропрепарата ткани щитовидной железы. Нарушение функции щитовидной железы выявлено не было.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: анорексия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, выпячивание темечка у новорожденных, доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга), симптомы которой включали нечеткое зрение, скотому и диплопию, сообщалось про необратимую потерю зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия, перикардит, приливы, болезнь Шенлейна-Геноха, диспноэ.
Со стороны крови и лимфатической системы: эозинофилия, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения, порфирия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, анафилактоидная пурпура, крапивница, ангионевротический отек, обострение системной красной волчанки, сывороточная болезнь, одышка, периферические отеки.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, в том числе макулопапульозная и эритематозная сыпь; мультиформная эритема, реакции фоточувствительности кожи, фотоонихолизис, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона (злокачественная экссудативная эритема), синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), медикаметозная сыпь с симптомами эозинофилии и системными симптомами (DRESS-синдром).
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: артралгия, миалгия.
Инфекции и инвазии: лечение доксициклином может привести к развитию суперинфекций, таких как стафилококковый энтероколит, псевдомембранозный колит, кандидоз кожи и слизистых оболочек с такими проявлениями: воспаление слизистой оболочки рта и горла (глоссит, стоматит), острое воспаление наружных половых органов и влагалища у женщин (вульвовагинит), воспаление аногенитальной области.
Другие: окраска и гипоплазия зубной эмали при длительном применении лекарственного средства.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке; по 1 или по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке; по 1000 капсул в контейнерах пластиковых.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.