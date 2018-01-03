Для уменьшения раздражения желудка лекарственное средство необходимо принимать во время еды, запивая достаточным количеством воды.

При длительном применении лекарственного средства следует регулярно контролировать состав периферической крови, проводить функциональные печеночные пробы, определять содержание мочевины в сыворотке крови.

При лечении инфекций, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.

При лечении венерических заболеваний с подозрением на сопутствующий сифилис следует применить соответствующие диагностические процедуры, включая микроскопию в темном поле и другие анализы. В таких случаях необходимо проводить ежемесячные серологические тесты на протяжении не менее 4 месяцев.

С осторожностью применять лекарственное средство больным с нарушением функции печени или лицам, которые получают потенциально гепатотоксические лекарственные средства. О нарушении функции печени, связанные с пероральным или парентеральным приемом тетрациклинов, включая доксициклин, сообщалось крайне редко.

С осторожностью применять лекарственное средство больным миастенией гравис потому, что лекарственные средства группы тетрациклинов, включая доксициклин, могут вызвать слабую нейромышечную блокаду.

Экскреция доксициклина почками у пациентов с нормальной функцией почек составляет примерно 40% за 72 часа. Этот диапазон может снизиться до 1−5% за 72 часа у лиц с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин). Исследования не выявили значительной разницы в периоде полувыведения доксициклина из сыворотки крови у лиц с нормальной и нарушенной функцией почек. Гемодиализ не влияет на период полувыведения из плазмы крови.

Антианаболическое действие тетрациклинов может привести к увеличению в крови уровня мочевины. Антианаболический эффект не проявлялся при применении доксициклина у пациентов с нарушением функции почек.

У некоторых лиц, принимавших тетрациклины, включая доксициклин, были отмечены реакции светочувствительности. Во время лечения доксициклином и в течение 4−5 дней после его окончания рекомендуется защищать открытые участки тела от прямого солнечного света и искусственного УФ-облучения. Лечение тетрациклинами, в том числе доксициклином, следует немедленно прекратить при первых проявлениях эритемы на коже.

Лечение антибактериальными лекарственными средствами может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, включая микроорганизмы рода Candida. Для профилактики развития кандидоза одновременно с доксициклином рекомендуется применять противогрибковые лекарственные средства.

Лечение антибактериальными лекарственными средствами изменяет нормальную флору толстого кишечника, что приводит к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, включая Clostridium difficile. Сообщается о случаях диареи, вызванной Clostridium difficile, при применении почти всех антибактериальных лекарственных средств. Диарея может варьировать от легкой формы до угрожающей жизни. Пациенты, принимающие антибактериальные лекарственные средства, должны находиться под тщательным наблюдением в следствие того, что диарея, вызванная Clostridium difficile, может возникнуть в течение двух месяцев после приема антибактериальных лекарственных средств.

У некоторых лиц, принимавших антибактериальные лекарственные средства, включая доксициклин, было отмечено развитие псевдомембранозного колита. Тяжесть этого осложнения колебалась от легкой до угрожающей жизни. Необходимо рассматривать этот диагноз у пациентов, которые обращаются по поводу диареи вследствие применения антибактериальных лекарственных средств.

У некоторых лиц, принимавших капсулированные или таблетированные формы лекарственных средств класса тетрациклинов, включая доксициклин, было отмечено развитие эзофагита и язв пищевода. Большинство этих пациентов принимали лекарственное средство непосредственно перед сном или с недостаточным количеством жидкости.

Легкая внутричерепная гипертензия и выпячивание родничка зарегистрированы у новорожденных, получавших лекарственное средство в максимальной терапевтической дозе. Данные осложнения быстро исчезали после отмены лекарственного средства.

При исследовании биоптата щитовидной железы у пациентов, которые в течение длительного времени принимали доксициклин, возможно окрашивание ткани в микропрепаратах в темно-коричневый цвет.

Применение тетрациклинов может привести к обострению течения системной красной волчанки.

У пациентов, которые принимали доксициклин, было зарегистрировано такие серьезные кожные реакции, как эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический епидермальный некролиз и медикаметозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS).

При возникновении серьезных кожных реакций приём доксициклина следует немедленно прекратить и назначить соответствующую терапию.

Сообщалось про возникновение фотоонихолизиса у пациентов, которые принимали доксициклин.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) была ассоциирована с применение тетрациклинов (включая доксициклин). Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) обычно имеет транзиторный характер, но при применении тетрациклинов (включая доксициклин) сообщалось о случаях необратимой потери зрения в следствие доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдоопухоли головного мозга). В случае возникновения нарушения зрения во время лечения необходимо неотложное офтальмологическое обследование. Поскольку внутричерепное давление может оставаться повышенным на протяжении нескольких недель после отмены препарата, за пациентами необходимо наблюдать до стабилизации их состояния. Следует избегать одновременного применения изотретиноина, как и других системных ретиноидов, с доксициклином, поскольку известно, что изотретиноин также может провоцировать доброкачественную внутричерепную гипертензию (псевдоопухоль головного мозга).

При проведении флюоресцентного теста может наблюдаться ложное повышение уровня катехоламинов в моче.

Во время лечения не употреблять спиртные напитки.

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять лекарственное средство.