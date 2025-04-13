Киев
Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 730 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
82,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,60 грн
91,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
75,64 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,09
Экономия при брони: -3,87 грн
93,22 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,34 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
74,60
Экономия при брони: -5,82 грн
68,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,95
Экономия при брони: -5,08 грн
87,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,60 грн
91,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
71,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
71,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,07
Экономия при брони: -6,28 грн
89,79 грн
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