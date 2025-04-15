Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,71
Экономия при брони: -9,64 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,45
Экономия при брони: -9,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,51
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,96
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн