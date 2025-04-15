Киев
Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,71
Экономия при брони: -9,64 грн
89,07 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
71,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
90,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,45
Экономия при брони: -9,51 грн
88,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,51
Экономия при брони: -9,58 грн
88,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
90,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -2,90 грн
90,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,96
Экономия при брони: -8,15 грн
89,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
90,90 грн
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