Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,56
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,70
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,43
Экономия при брони: -5,62 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
88,91
Экономия при брони: -2,97 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,85
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,38
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,55
Экономия при брони: -17,33 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,08
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,45
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,45
Экономия при брони: -11,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,45
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,56
Экономия при брони: -5,56 грн