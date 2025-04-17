Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,54
Экономия при брони: -2,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,13
Экономия при брони: -11,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,93
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,35
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
81,29
Экономия при брони: -13,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,17
Экономия при брони: -6,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,74
Экономия при брони: -18,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -2,90 грн