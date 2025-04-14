Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,84
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,04
Экономия при брони: -6,22 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,86
Экономия при брони: -9,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
82,66
Экономия при брони: -4,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,87
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,49
Экономия при брони: -6,67 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,80
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,46
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,61
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,41
Экономия при брони: -6,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
89,38
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,14
Экономия при брони: -7,33 грн