Киев
Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Доксициклин-Дарница (Doxycyclin-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 386 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
86,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
76,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,90
Экономия при брони: -8,92 грн
88,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
85,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,13
Экономия при брони: -11,12 грн
80,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
90,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -5,00 грн
90,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
78,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,23 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,60
Экономия при брони: -5,00 грн
90,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,99 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
91,51 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксициклин-Дарница капсулы 100 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
77,40 грн
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