Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion) (166814) - инструкция по применению ATC-классификация
Дифлазон раствор для инфузий инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Флуконазол является новым, полученный путем синтеза активным веществом группы триазолов. Применяется для лечения поверхностных и системных микозов. Обладает фунгистатическим эффектом и активен в отношении многих патогенных грибов, таких как Candida albicans, С. tropicalis, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Sporothrix schenkii, Paracoccidioides brasiliensis, а также в отношении большинства дерматофитов. Менее активен в отношении Aspergillus spp. и Penicillium marneffei. К препарату устойчивы С. krusei, С. glabrato, Fusarium spp. и зигомицеты.
Флуконазол является мощным селективным ингибитором грибкового фермента 14α-деметилазы. Он замедляет синтез эргостерола, основного компонента мембран клеток грибов.
Фармакокинетика. Связывание флуконазола с белками плазмы крови низкое (11–12%).
Флуконазол хорошо проникает в жидкости организма. Концентрация флуконазола в слюне и мокроте соответствует концентрации в сыворотке крови. Т½ составляет около 30 ч. Менее 5% флуконазола метаболизируется во время первичного прохождения через печень. Около 80% — не подвергается метаболизму и экскретируется с мочой в неизмененном виде, остаток выводится в виде матаболитов.
Показания Дифлазон раствор для инфузий
лечение инфекций, вызванных чувствительными к флуконазолу микроорганизмами:
- системный кандидоз у больных с/без нейтропении, включая диссеминированный кандидоз (в том числе хронический), а также другие прогрессирующие формы кандидозной инфекции, такие как перитонеальная, эндокардиальная, респираторная, инфекции мочевых путей. Флуконазол можно применять в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями, а также получающих цитостатические и иммунодепрессивные средства, и у больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии;
- кандидоз слизистых оболочек: орофарингеальный, эзофагофарингеальный кандидоз, неинвазивные инфекции легких, кандидурия, поверхностный и хронический атрофический кандидоз полости рта (включая ВИЧ-инфицированных и пациентов с иммунодефицитом);
- для профилактики кандидоза у пациентов перед миелотрансплантацией, а также у пациентов со злокачественными новообразованиями, склонных к развитию подобных инфекций вследствие проведения цитостатической или радиотерапии;
- криптококкоз: криптококковый менингит и поражения другой локализации (легкие, кожа).
Применение Дифлазон раствор для инфузий
если пациент не может принимать лекарственное средство перорально, рекомендуется проводить лечение р-ром флуконазола для инфузий. Скорость инфузии не должна превышать 200 мг/ч. Как только станет возможным, пациента необходимо перевести на прием пероральной формы препарата. Суточную дозу при этом менять не надо.
В первый день терапии назначают в дозе 2 раза выше, чем назначаемая данному пациенту по индивидуальным показаниям.
Взрослые
Системный кандидоз, в том числе у пациентов без нейтропении или со стойкой нейтропенией: 400 мг/сут в первый день лечения, в последующие дни — дозы 200–400 мг/сут. Продолжительность лечения определяют индивидуально. Лечение следует продолжать по крайней мере еще 2 нед после получения отрицательной гемокультуры или исчезновения симптомов заболевания. При тяжелом течении инфекции суточная доза может быть повышена до 800 мг.
Кандидоз слизистых оболочек, в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов и других пациентов с нарушениями иммунного статуса назначают в суточной дозе 50–100 мг. При первичной инфекции продолжительность лечения обычно составляет 7–14 дней или 3 нед у пациентов с иммунодефицитом. При тяжелых инфекциях слизистых оболочек может потребоваться проведение 30-дневного курса лечения в дозе 100–200 мг/сут.
Криптококковый менингит у больных: 400 мг/сут в 1-й день лечения, в дальнейшем — по 200–400 мг/сут на протяжении 6–8 нед. Поддерживающую терапию у пациентов с криптококковым менингитом, больных СПИДом, проводят путем перорального приема препарата в дозе 200 мг/сут.
Для профилактики кандидоза у пациентов перед миелотрансплантацией, а также у больных со злокачественными новообразованиями, склонных к развитию подобных инфекций вследствие проведения цитостатической или радиотерапии назначают в дозе от 50 до 400 мг/сут.
Для профилактики кандидаза флуконазол следует назначать за несколько дней до ожидаемого развития нейтропении и продолжать лечение как минимум еще 7 дней после того, как количество нейтрофилов превысит 1000/мм3.
Дети
Длительность лечения для детей, также как и при аналогичных инфекциях у взрослых, зависит от клинического и микологического эффектов. Детям не следует превышать максимальную суточную дозу для взрослых. Флуконазол назначают одноразово в суточной дозе.
Детям с нормальной функцией почек для лечения тяжелых форм кандидоза назначают в дозе 6–12 мг/кг /сут. Для профилактики грибковой инфекции и для лечения поверхностных микозов назначают в дозе 3–6 мг/кг/сут. Учитывая индивидуальную реакцию пациента, суточная доза может быть повышена до 12 мг/кг при инфекциях, угрожающих жизни.
Для детей в возрасте от 5 до 13 лет максимальной дозой является 400 мг флуконазола в сутки.
Новорожденные
В течение первых 2 нед жизни новорожденным назначают в тех же дозах, что и более старшим детям, однако интервал между их введениями должен составлять 72 ч. Детям в возрасте от 2 до 4 нед назначают в той же дозе каждые 48 ч.
Для пациентов с почечной недостаточностью следует применять такую схему дозирования:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования
|Более 40
|Каждые 24 ч (обычный режим)
|21–40
|Каждые 48 ч или 1/2 обычной дозы в сутки
|10–20
|Каждые 72 ч или 1/3 обычной дозы в сутки
Детям с почечной недостаточностью дозу снижают соответственно рекомендациям для взрослых.
После процедуры гемодиализа, как правило, необходимо введение дополнительной дозы 50–200 мг флуконазола. Пациентам, получающим непрерывный перитонеальный диализ, рекомендуется назначать флуконазол в дозе 150 мг на одну емкость для диализа с объемом 2 л, с интервалом 2 дня.
Противопоказания
повышенная чувствительность к флуконазолу или азольным соединениям, близким к нему по химической структуре.
Побочные эффекты
могут проявляться такие побочные действия: тошнота, метеоризм, рвота, боль в животе, диарея. Возможны головная боль, судороги и алопеция. Крайне редко отмечают реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, ангионевротический отек).
У пациентов с тяжелыми грибковыми поражениями могут изменяться гематологические показатели (лейкопения и тромбоцитопения), повышение активности ферментов печени, тяжелые нарушения ее функции.
Особые указания
в связи с тем, что флуконазол выводится с мочой в неизмененном виде, рекомендуется с осторожностью назначать его пациентам с нарушением функции почек. Суточную дозу активного вещества следует подбирать в зависимости от клиренса креатинина.
Рекомендуется также с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушением функции печени. В связи с возможностью появления токсических эффектов необходимо постоянно контролировать активность ферментов печени и состояние пациента во время терапии флуконазолом. При повышении активности ферментов печени врач должен оценить возможный эффект от продолжения терапии и риск развития тяжелого поражения печени.
Нет достаточного количества данных об эффективности и безопасности применения флуконазола у детей в возрасте до 6 мес, поэтому врач должен самостоятельно принимать решение о целесообразности назначения флуконазола таким пациентам.
Период беременности и кормления грудью. Флуконазол не рекомендуется назначать в период беременности. Его применение оправдано только когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. В связи с тем, что флуконазол проникает в грудное молоко в концентрациях, подобных его концентрации в плазме крови, кормление грудью при его применении следует прекратить.
Взаимодействия
флуконазол подавляет активность ферментной системы Р450 печени и таким образом замедляет метаболизм некоторых препаратов (терфенадин, цисаприд, астемизол), что может вызвать удлинение интервала Q–T и серьезные нарушения сердечного ритма. Одновременное применение с этими препаратами противопоказано.
Если флуконазол назначать одновременно с варфарином, он удлиняет протромбиновое время. Необходимо контролировать у пациентов протромбиновое время.
Флуконазол удлиняет Т½ пероральных гипогликемизирующих средств (производных сульфонилмочевины). Флуконазол и гипогликемизирующие средства этого типа можно назначать одновременно при сахарном диабете, однако следует учесть возможность возникновения гипогликемии.
При повторном одновременном назначении гидрохлоротиазида и флуконазола концентрация флуконазола в плазме крови возрастает.
Флуконазол повышает концентрацию фенитоина в плазме крови, поэтому следует соответственно снизить дозу фенитоина, если его назначают сочетанно с флуконазолом.
Рифампицин ускоряет метаболизм флуконазола, поэтому необходимо соответственно повысить дозу флуконазола при его одновременном назначении с рифампицином.
Флуконазол может повысить концентрацию циклоспорина в плазме крови пациентов, которые перенесли трансплантацию почки, в связи с этим рекомендуется контролировать концентрацию циклоспорина у пациентов, которым параллельно назначены флуконазол и циклоспорин.
Флуконазол повышает концентрацию теофиллина в плазме крови. Соответственно, рекомендуется контролировать уровень теофиллина в плазме крови при одновременном применении обоих препаратов.
Флуконазол может повысить концентрацию в плазме крови индинавира и мидазолама. Если эти два препарата назначают параллельно с флуконазолом, их дозы следует соответственно снизить.
Совместное назначение зидовудина и флуконазола может вызвать рост концентрации зидовудина в плазме крови в связи с его замедленным метаболизмом. Зидовудин может иметь побочные эффекты, поэтому пациенты, применяющие оба препарата параллельно, должны находиться под наблюдением врача.
Передозировка
чаще всего отмечают тошноту, рвоту, диарею, в тяжелых случаях — судороги. Рекомендуется симптоматическое лечение. В связи с тем, что флуконазол выводится в основном с мочой, форсированный диурез ускоряет выведение препарата. Проведение гемодиализа в течение 3 ч снижает концентрацию флуконазола в плазме крови на 50%.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.