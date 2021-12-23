если пациент не может принимать лекарственное средство перорально, рекомендуется проводить лечение р-ром флуконазола для инфузий. Скорость инфузии не должна превышать 200 мг/ч. Как только станет возможным, пациента необходимо перевести на прием пероральной формы препарата. Суточную дозу при этом менять не надо.

В первый день терапии назначают в дозе 2 раза выше, чем назначаемая данному пациенту по индивидуальным показаниям.

Взрослые

Системный кандидоз , в том числе у пациентов без нейтропении или со стойкой нейтропенией: 400 мг/сут в первый день лечения, в последующие дни — дозы 200–400 мг/сут. Продолжительность лечения определяют индивидуально. Лечение следует продолжать по крайней мере еще 2 нед после получения отрицательной гемокультуры или исчезновения симптомов заболевания. При тяжелом течении инфекции суточная доза может быть повышена до 800 мг.

Кандидоз слизистых оболочек , в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов и других пациентов с нарушениями иммунного статуса назначают в суточной дозе 50–100 мг. При первичной инфекции продолжительность лечения обычно составляет 7–14 дней или 3 нед у пациентов с иммунодефицитом. При тяжелых инфекциях слизистых оболочек может потребоваться проведение 30-дневного курса лечения в дозе 100–200 мг/сут.

Криптококковый менингит у больных: 400 мг/сут в 1-й день лечения, в дальнейшем — по 200–400 мг/сут на протяжении 6–8 нед. Поддерживающую терапию у пациентов с криптококковым менингитом, больных СПИДом, проводят путем перорального приема препарата в дозе 200 мг/сут.

Для профилактики кандидоза у пациентов перед миелотрансплантацией, а также у больных со злокачественными новообразованиями, склонных к развитию подобных инфекций вследствие проведения цитостатической или радиотерапии назначают в дозе от 50 до 400 мг/сут.

Для профилактики кандидаза флуконазол следует назначать за несколько дней до ожидаемого развития нейтропении и продолжать лечение как минимум еще 7 дней после того, как количество нейтрофилов превысит 1000/мм3.

Дети

Длительность лечения для детей, также как и при аналогичных инфекциях у взрослых, зависит от клинического и микологического эффектов. Детям не следует превышать максимальную суточную дозу для взрослых. Флуконазол назначают одноразово в суточной дозе.

Детям с нормальной функцией почек для лечения тяжелых форм кандидоза назначают в дозе 6–12 мг/кг /сут. Для профилактики грибковой инфекции и для лечения поверхностных микозов назначают в дозе 3–6 мг/кг/сут. Учитывая индивидуальную реакцию пациента, суточная доза может быть повышена до 12 мг/кг при инфекциях, угрожающих жизни.

Для детей в возрасте от 5 до 13 лет максимальной дозой является 400 мг флуконазола в сутки.

Новорожденные

В течение первых 2 нед жизни новорожденным назначают в тех же дозах, что и более старшим детям, однако интервал между их введениями должен составлять 72 ч. Детям в возрасте от 2 до 4 нед назначают в той же дозе каждые 48 ч.

Для пациентов с почечной недостаточностью следует применять такую схему дозирования:



Клиренс креатинина, мл/мин Режим дозирования Более 40 Каждые 24 ч (обычный режим) 21–40 Каждые 48 ч или 1/ 2 обычной дозы в сутки 10–20 Каждые 72 ч или 1/ 3 обычной дозы в сутки



Детям с почечной недостаточностью дозу снижают соответственно рекомендациям для взрослых.

После процедуры гемодиализа, как правило, необходимо введение дополнительной дозы 50–200 мг флуконазола. Пациентам, получающим непрерывный перитонеальный диализ, рекомендуется назначать флуконазол в дозе 150 мг на одну емкость для диализа с объемом 2 л, с интервалом 2 дня.