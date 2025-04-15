Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони: -47,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Городская семейная аптека
Берестин, м-н 3-й, 31
171.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Харьков, ул. Непокоренных, 17
256.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
289.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
519,11
Экономия при брони: -28,32 грн
Мед-сервис
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
290.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Варва, ул. Мира, 48-В
343.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
346.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Ладан, ул. Мира, 75
350.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
361.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
364.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
364.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека бам
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
365.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
365.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Киевская, 307
365.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
365.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Киевская, 305
365.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
365.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
365.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
661,60 грн