Киев
Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion)

Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
344.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
526,70
Экономия при брони: -35,91 грн
490,79 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
345.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
375,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони: -47,00 грн
491,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
389.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
392,10 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Обухов, ул. Киевская, 1/8
403.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
373,20 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
405.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
373,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
433.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
590,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
437.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
377,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
567,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
579,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
442.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
680,62
Экономия при брони: -31,88 грн
648,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
443.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
587,87
Экономия при брони: -29,67 грн
558,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
443.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
688,38
Экономия при брони: -39,64 грн
648,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
447.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
554,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
449.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
583,70 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
479.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
370,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
567.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
408,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
574.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
370,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
648.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
377,60 грн
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