Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
198.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
307.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
526,70
Экономия при брони: -35,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
307.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
390.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 119
399.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 1/8
401.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
408.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
410.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
680,62
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
411.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
688,38
Экономия при брони: -39,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
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Киев, ул. Героев Днепра, 35
413.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
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Закрыто
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
414.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
587,87
Экономия при брони: -29,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
852.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto