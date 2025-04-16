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Дифлазон
®
раствор для инфузий
(Diflazon
®
solution pro infusion
)
Дифлазон
®
раствор для инфузий
(Diflazon
®
solution pro infusion
)
Николаев
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
240.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
241.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
241.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
241.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
241.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
241.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
256.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони:
-47,00 грн
491,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
279.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
522,02
Экономия при брони:
-31,23 грн
490,79
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
279.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
392,10
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
280.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
392,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
292.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
301.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
302.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
655,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
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