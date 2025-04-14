Дифлазон® раствор для инфузий (Diflazon® solution pro infusion)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется через 6 мин
Берестин, м-н 3-й, 31
108.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
200.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
238.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
508,16
Экономия при брони: -17,37 грн
Мед-сервис
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
239.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека tas
Обухов, ул. Киевская, 119
363.0 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека tas
Открыто
Закроется через 6 мин
Обухов, ул. Киевская, 1/8
363.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
369.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
386.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
387.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
390.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
695,55
Экономия при брони: -46,81 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
391.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
693,01
Экономия при брони: -44,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
393.9 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
589,72
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
394.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Открыто
Закроется через 6 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
395.7 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
803.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto