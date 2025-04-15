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Дифлазон
®
раствор для инфузий
(Diflazon
®
solution pro infusion
)
Дифлазон
®
раствор для инфузий
(Diflazon
®
solution pro infusion
)
Львов
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
377,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
464.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
589,72
Экономия при брони:
-31,52 грн
558,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
467.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
583,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
467.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
693,01
Экономия при брони:
-44,27 грн
648,74
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
554,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
468.1 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
695,55
Экономия при брони:
-46,81 грн
648,74
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
579,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
567,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
469.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
377,60
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается через 55 мин
Обухов, ул. Киевская, 1/8
473.5 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
373,20
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается через 55 мин
Обухов, ул. Киевская, 119
475.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
373,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
486.6 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
590,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
579.3 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
375,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
580.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
508,16
Экономия при брони:
-17,37 грн
490,79
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
816.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
392,10
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Берестин, м-н 3-й, 31
825.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
370,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
848.2 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
538,00
Экономия при брони:
-47,00 грн
491,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
408,82
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
881.4 км
Дифлазон® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
386,80
грн
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