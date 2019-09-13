терапию должен проводить врач, который имеет опыт лечения пациентов со злокачественными новообразованиями крови и злокачественными саркомами, в зависимости от нозологии.

Для доз 400 мг и выше (см. рекомендации по дозированию ниже), применяют таблетки 400 мг (не делятся).

Для доз препарата, отличных от 400 и 800 мг (см. рекомендации по дозированию ниже), применяют таблетки 100 мг, которые могут делиться.

Рекомендуемые дозы препарата следует принимать внутрь во время еды, запивая большим количеством воды, чтобы свести к минимуму риск раздражения со стороны ЖКТ. Препарат в дозах 400 или 600 мг назначают 1 раз в сутки, тогда как дозу 800 мг следует назначать по 400 мг 2 раза в сутки, утром и вечером.

Для пациентов, которые не могут проглотить таблетку, покрытую оболочкой, ее можно растворить в стакане минеральной воды или яблочного сока. Необходимое количество препарата следует поместить в соответствующий объем жидкости (около 50 мл для таблетки 100 мг и 200 мл для таблетки 400 мг) и размешать ложкой. Суспензию следует выпить сразу после полного растворения таблетки.

Дозировка при ХМЛ у взрослых пациентов. Рекомендуемая доза препарата Гливек для взрослых пациентов с ХМЛ в хронической фазе составляет 400 мг/сут. Хроническая фаза ХМЛ определяется, если удовлетворяются все из следующих критериев: бластов <15% в крови и костном мозгу, базофилов в периферические крови <20%, тромбоцитов >100·109/л.

Рекомендуемая доза Гливека для взрослых пациентов в фазе акселерации составляет 600 мг/сут. Фаза акселерации определяется по наличию любого из следующих критериев: бластов >15%, но <30% в крови или в костном мозгу, бластов и пролимфоцитов >30% в крови или в костном мозгу (при условии, что бластов <30%), базофилов в периферической крови >20%, тромбоцитов <100·109/л независимо от лечения.

Рекомендуемая доза Гливека для взрослых пациентов с бластным кризом составляет 600 мг/сут. Бластный криз определяется, если количество бластов >30% в крови или в костном мозгу, или при наличии экстрамедуллярных проявлений заболевания, кроме гепатоспленомегалии.

Лечение в ходе клинических исследований Гливека продолжалось до прогрессирования заболевания. Эффект прекращения лечения после достижения полного цитогенетического ответа не изучали.

Вопрос о повышении дозы с 400 до 600 или 800 мг для пациентов с хронической фазой заболевания или с 600 мг до максимум 800 мг (принимается по 400 мг 2 раза в сутки) для пациентов с фазой акселерации или бластным кризом может рассматриваться при условии отсутствия тяжелых побочных лекарственных реакций и тяжелой, не связанной с лейкемией, нейтропенией или тромбоцитопенией в таких ситуациях: прогрессирование заболевания (в любое время); отсутствие удовлетворительного гематологического ответа после по крайней мере 3 мес лечения; отсутствие цитогенетического ответа после 12 мес лечения или потеря ранее достигнутого гематологического и/или цитогенетического ответа. После повышения дозы необходимо проведение тщательного мониторинга, учитывая вероятность повышенной частоты нежелательных реакций при применении в высоких дозах.

Дозировка при ХМЛ у детей. Дозировка для детей должна зависеть от площади поверхности тела (мг/м2). Для детей с ХМЛ в хронической и прогрессирующей фазе рекомендуемая доза составляет 340 мг/м2 в сутки (не превышая максимальную суточную дозу 800 мг). Препарат можно назначать 1 раз в сутки или альтернативно суточную дозу разделить на 2 приема — утром и вечером. Рекомендуемые дозы в настоящее время установлены с учетом опыта применения препарата у небольшого количества детей. Нет опыта применения препарата Гливек у детей в возрасте до 2 лет.

Вопрос о повышении дозы с 340 до 570 мг/м2 (не превышать общую дозу 800 мг) для детей можно рассматривать при отсутствии тяжелых побочных лекарственных реакций и тяжелой, не связанной с лейкемией, нейтропении или тромбоцитопении в таких ситуациях: прогрессирование заболевания (в любое время); отсутствие удовлетворительного гематологического ответа после по крайней мере 3 мес лечения; отсутствие цитогенетического ответа после 12 мес лечения или потеря ранее достигнутого гематологического и/или цитогенетического ответа. После повышения дозы необходимо проведение тщательного мониторинга, учитывая вероятность повышенной частоты нежелательных реакций при применении в высоких дозах.

Дозировка при острой лимфобластной лейкемии с положительной филадельфийской хромосомой в лейкоцитах (Ph+ ОЛЛ). Рекомендуемая доза препарата Гливек для лечения взрослых пациентов с Ph+ ОЛЛ составляет 600 мг/сут. Терапию при этом заболевании следует проводить под наблюдением эксперта в области гематологии на всех этапах лечения.

Схема лечения: на основе существующих данных доказана эффективность и безопасность препарата Гливек при применении в дозе 600 мг/сут в комбинации с химиотерапией в фазах индукции, консолидации и поддерживающей фазе химиотерапии для взрослых пациентов с впервые диагностированной Ph+ ОЛЛ. Продолжительность терапии Гливеком может изменяться в зависимости от выбранной программы лечения, но в большинстве случаев более длительный прием Гливека дает лучшие результаты.

Для взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной Ph+ ОЛЛ монотерапия Гливеком в дозе 600 мг/сут является безопасной, эффективной и может проводиться до начала прогрессирования заболевания.

Дозировка при миелодиспластических/миелопролиферативных заболеваниях (MDS/MPD). Рекомендуемая доза Гливек для лечения пациентов с MDS/MPD составляет 400 мг/сут.

Продолжительность лечения: в настоящее время завершено только одно клиническое исследование; лечение Гливеком продолжалось до прогрессирования заболевания. На момент проведения анализа медиана продолжительности лечения составила 47 мес (24 дня — 60 мес).

Дозировка при гиперэозинофильном синдроме и/или хронической эозинофильной лейкемии (ГЭС/ХЭЛ). Рекомендуемая доза препарата Гливек для лечения пациентов с ГЭС/ХЭЛ составляет 100 мг/сут. Повышение дозы со 100 до 400 мг можно рассматривать для пациентов, у которых не выявлено побочных реакций и если ответ на лечение недостаточный. Лечение следует продолжать до тех пор, пока пациент продолжает получать от него пользу.

Дозирование для пациентов с Kit (CD117)-положительными неоперабельными и/или метастатическими злокачественными гастроинтестинальными стромальными опухолями (HIST) для адъювантной терапии взрослых пациентов, у которых существует высокий риск рецидива Kit (CD117)-положительных злокачественных гастроинтестинальных стромальных опухолей (HIST) после резекции. Рекомендуемая доза Гливек для лечения взрослых пациентов с неоперабельной и/или метастатической злокачественной стромальной опухолью ЖКТ составляет 400 мг/сут. Данные о влиянии повышения дозы с 400 до 600 или 800 мг для пациентов, у которых болезнь прогрессирует на фоне низких доз, ограничены.

Продолжительность лечения: в ходе клинических исследований с участием пациентов со стромальными желудочно-кишечными опухолями лечение Гливеком продолжалось до прогрессирования заболевания. На момент проведения анализа медиана продолжительности лечения составила 7 мес (от 7 дней до 13 мес). Эффект прекращения лечения после достижения ответа не изучали.

Рекомендуемая доза Гливека для адъювантного лечения взрослых пациентов после резекции стромальных желудочно-кишечных опухолей составляет 400 мг/сут. Оптимальная продолжительность лечения пока не установлена. Продолжительность лечения в ходе клинических исследований, проводимых с целью обоснования применения препарата при этом показании, составляла 36 мес.

Дозировка при лечении пациентов с неоперабельной выпирающей дерматофибросаркомой (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) и взрослых пациентов с рецидивирующей и/или метастатической дерматофибросаркомой (DFSP), которые не могут быть удалены хирургическим путем. Рекомендуемая доза препарата Гливек для лечения взрослых пациентов с DFSP составляет 800 мг/сут.

Коррекция дозы в случае развития побочных эффектов . Негематологические побочные эффекты. В случае развития тяжелых негематологических побочных эффектов при применении препарата Гливек следует прекратить лечение до улучшения состояния пациента. Позже можно продолжить с учетом тяжести побочных эффектов, которые отмечали при предыдущей дозировке.

При уровне билирубина, в 3 раза превышающем верхнюю границу нормы (ВГН) (или при повышении уровня печеночных трансаминаз более чем в 5 раз выше ВГН), следует прекратить применение препарата Гливек до тех пор, пока будет продолжаться снижение билирубина до уровня, превышающего ВГН менее чем в 1,5 раза, а трансаминаз — до уровня, превышающего ВГН менее чем в 2,5 раза. Лечение препаратом Гливек можно продолжить в сниженных суточных дозах. Для взрослых дозу следует снижать с 400 до 300 мг/сут или с 600 до 400 мг/сут, или с 800 до 600 мг, а для детей — с 340 до 260 мг/м2 в сутки.

Гематологические побочные эффекты. При развитии нейтропении и тромбоцитопении рекомендовано снизить дозу препарата или прекратить лечение, как указано в таблице.



ГЭС (начальная доза — 100 мг) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение Гливеком до того времени, когда будет достигнут уровень AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л.

2. Продолжить лечение Гливеком в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции). Хроническая фаза ХМЛ, MDS/MPD, GIST (начальная доза — 400 мг) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение Гливеком до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л.

2. Продолжить лечение Гливеком в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции).

3. В случае повторения АКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение препаратом Гливек в дозе 300 мг Дети с хронической фазой ХМЛ (в дозе 340 мг/м2) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение Гливеком до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л.

2. Продолжить лечение Гливеком в предыдущей дозе (то есть в дозе, применявшейся до развития тяжелой побочной реакции).

3. В случае повторения АКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение препаратом Гливек в дозе 260 мг/м2 Фаза прогрессирования и бластного криза ХМЛ, (Ph+-ОЛЛ) (начальная доза — 600 мгa) AКНа <0,5·109/л и/или тромбоцитов <10·109/л 1. Проверить связь цитопении с лейкемией (пункция или биопсия костного мозга).

2. В случае, если цитопении не связана с лейкемией, снизить дозу до 400 мг.

3. В случае, когда цитопения сохраняется на протяжении 2 нед, снизить дозу до 300 мг.

4. В случае, когда цитопения сохраняется на протяжении 4 нед и не связана с лейкемией, приостановить лечение Гливеком до достижения уровня AКН ≥1·109/л и тромбоцитов ≥20·109/л, затем продолжить в дозе 300 мг Фаза акселерации ХМЛ или бластный криз у детей (начальная доза — 340 мг/м2) АКНa <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Проверить связь цитопении с лейкемией (пункция или биопсия костного мозга).

2. В случае, если цитопении не связана с лейкемией, снизить дозу до 260 мг/м2.

3. Если цитопения сохраняется на протяжении 2 нед, дополнительно снизить дозу до 200 мг/м2.

4. Если цитопения сохраняется на протяжении 4 нед и по-прежнему не связана с лейкемией, приостановить лечение Гливеком до достижения уровня AКН ≥1·109/л и тромбоцитов ≥20·109/л, затем продолжить лечение в дозе 200 мг/м2 Неоперабельная выпирающая дерматофибросаркома (DFSP) и у взрослых пациентов с рецидивирующей или метастатическлй дерматофибросаркомой, которые не могут быть удалены хирургическим путем (доза — 800 мг) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение Гливеком до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л.

2. Продолжить лечение препаратом Гливек в дозе 600 мг.

3. В случае рецидива AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение препаратом в дозе 400 мг



АКН — абсолютное количество нейтрофилов.

аПоявились как минимум после 1 мес лечения.

Особые популяции

Применение в педиатрии. Опыт лечения детей с ХМЛ в возрасте до 2 лет отсутствует. Опыт лечения детей с Pb+ ОЛЛ ограничен, а с MDS/MPD, выпирающей дерматофибросаркомой, HIST и ГЭС/ХЭЛ — очень ограничен.

Безопасность и эффективность применения иматиниба у детей (в возрасте до 18 лет) с MDS/MPD, DESP, HIST и ГЭС/ХЭЛ в ходе клинических исследований не выявляли. Имеющиеся в настоящее время опубликованные данные не позволяют предоставить рекомендации относительно дозирования.

Нарушение функции печени. Иматиниб метаболизируется главным образом в печени. Пациентам с легкими, умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени следует назначать минимально рекомендуемую дозу 400 мг/сут. При непереносимости дозу можно снизить.

Классификация нарушений функции печени



Нарушение функции печени Печеночные функциональные тесты Легкое Общий билирубин: 1,5 ВГН; АлАт >ВГН (может быть нормальным или <ВГН, если общий билирубин >ВГН) Умеренное Общий билирубин: >1,5–3 ВГН; АсАТ — любое значение Тяжелое Общий билирубин >3–10 ВГН; АсАТ — любое значение



Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек или находящимся на диализе препарат следует назначать в минимальной рекомендуемой начальной дозе 400 мг 1 раз в сутки. Однако таким пациентам препарат назначают с осторожностью. Дозу можно снизить при непереносимости препарата или повысить при недостаточной эффективности.

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетику иматиниба у пациентов пожилого возраста специально не изучали. В клинических исследованиях, которые включали 20% пациентов в возрасте 65 лет и старше, особенностей в фармакокинетике препарата, связанных с возрастом, не отмечали. Специальных рекомендаций по дозированию для пациентов в возрасте старше 65 лет не требуется.