фармакодинамика. Иматиниб является ингибитором протеинтирозинкиназы, которая сильно подавляет тирозинкиназу Bcr-Abl in vitro, на клеточном и in vivo уровнях. Это соединение избирательно подавляет пролиферацию и вызывает апоптоз в положительных Bcr-Abl клеточных линиях, а также только в пораженных лейкемических клетках у пациентов с наличием в лейкоцитах филадельфийской хромосомы при хроническом положительном миелолейкозе (Rh+) и с острой лимфобластной лейкемией (ОЛЛ). In vivo соединение проявляет противоопухолевую активность при монотерапии на модели Bcr-Abl-позитивных клеток опухоли у животных.

Иматиниб является сильным ингибитором рецептора тирозинкиназы относительно тромбоцитарного фактора роста (ТФР) и фактора эмбриональной клетки (ФЭК), c-Kit и подавляет ТФР- и ФЭК-опосредованные изменения со стороны клеток. In vitro иматиниб подавляет пролиферацию и вызывает апоптоз в клетках желудочно-кишечной стромальной опухоли (ГИСТ), что выражается в активации мутации kit.

Конститутивная активация рецептора ТФР или Bcr-Abl протеинтирозинкиназы является результатом интеграции с различными белками или стимуляции синтеза ТФР, которые были задействованы в патогенезе MDS/MPD (миелодиспластических/миелопролиферативных) заболеваний, ГЭС/ХЭЛ (гиперэозинофильный синдром/хроническая эзозинофильная лейкемия) и DFSP (выпирающих дерматофибросарком). Иматиниб ингибирует сигнал к пролиферации клеток, сопровождающих дезактивированный ТФР и деятельность Bcr-Abl тирозинкиназы.

Эффективность препарата Гливек базируется на обычных гематологических и цитогенетических данных уровня ответа на лечение и продолжительности жизни без прогрессирования болезни при хроническом миелолейкозе (ХМЛ), на обычных гематологических и цитогенетических данных уровня ответа при Pb+-ОЛЛ, MDS/MPD и на объективных ответах при GIST и DFSP.

Фармакокинетика. Действие препарата изучали при введении в диапазоне доз 25–1000 мг. Фармакокинетические профили в плазме крови анализировали в 1-й день, а также на 7-й или 28-й день, когда было достигнуто равновесное состояние в плазме крови.

Всасывание. Средняя абсолютная биодоступность составляет 98%. Среди пациентов отмечена выраженная вариабельность уровня AUC иматиниба в плазме крови после перорального приема препарата. Если препарат принимали вместе с пищей с высоким содержанием жира, уровень всасывания иматиниба минимально уменьшался (уменьшение на 11% C max и удлинение t max на 1,5 ч) с незначительным уменьшением AUC (7,4%) по сравнению с состоянием натощак. Влияние ранее перенесенного хирургического вмешательства на ЖКТ на всасывание препарата не изучали.

Распределение. По данным in vitro, при клинически значимых концентрациях иматиниба его связывание с белками плазмы крови составляет 95% (главным образом с альбумином и кислым α-гликопротеином, в незначительной степени с липопротеинами).

Метаболизм. Основным циркулирующим метаболитом у людей является N-деметилированное производное пиперазина, демонстрирующее in vitro мощность, близкую к таковой исходного вещества. Плазменная AUC для этого метаболита составляет только 16% AUC для иматиниба. Связывание с белками плазмы крови N-деметилированного метаболита близко к связыванию исходного соединения.

Иматиниб и N-деметилированный метаболит вместе составляет около 65% циркулирующей радиоактивности (AUC 0–48ч ). Остаток циркулирующей радиоактивности образуют многочисленные второстепенные метаболиты.

Результаты исследований in vitro свидетельствуют, что CYP 3A4 является основным ферментом Р450 у человека, который катализирует биотрансформацию иматиниба. На панели потенциально взаимодействующих лекарственных средств (ацетаминофен, ацикловир, аллопуринол, амфотерицин, цитарабин, эритромицин, флуконазол, гидроксимочевина, норфлоксацин, пенициллин V) показано, что только эритромицин (IC 50 50 мкмоль) и флуконазол (IC 50 118 мкмоль) тормозят метаболизм иматиниба, что может иметь клиническое значение.

Доказано, что in vitro иматиниб является конкурентным ингибитором маркерных субстратов для CYP 2C9, CYP 2D6 и CYP 3A4/5. Значение Ki на человеческих печеночных микросомах составляло 27; 7,5 и 7,9 мкмоль/л соответственно. Максимальная плазменная концентрация иматиниба у пациентов составляет 2–4 мкмоль/л, поэтому возможно торможение метаболизма одновременно введенных лекарственных средств, которые метаболизируются с участием CYP 2D6 и/или CYP 3A4/5. Иматиниб не препятствует биотрансформации флуороурацила, но ингибирует метаболизм паклитаксела в результате конкурентного ингибирования CYP 2C8 (Ki = 34,7 мкмоль). Такое значение Ki значительно выше, чем ожидаемая плазменная концентрация иматиниба у пациентов, поэтому нет оснований ожидать взаимодействия при одновременном введении флуороурацила или паклитаксела с иматинибом.

Выведение. После перорального применения меченного радиоактивным изотопом 14С иматиниба, около 81% дозы выводится в течение 7 дней с калом (68% дозы) и мочой (13% дозы). В неизмененном виде выводится около 25% дозы (20% с калом и 5% с мочой). Оставшийся препарат выводится в виде метаболитов.

Плазменная фармакокинетика. После перорального введения здоровым добровольцам T ½ составлял около 18 ч, что свидетельствует в пользу приема препарата 1 раз в сутки. Рост среднего значения AUC при повышении дозы имело линейный и дозопропорциональный характер в диапазоне 25–1000 мг иматиниба после приема внутрь. Изменений в кинетике иматиниба после повторного введения не отмечено, а кумуляция в 1,5–2,5 раза больше в состоянии равновесия при введении препарата 1 раз в сутки.

Фармакокинетика у пациентов с желудочно-кишечными стромальными опухолями. У пациентов с желудочно-кишечными стромальными опухолями экспозиция в равновесном состоянии в 1,5 раза выше, чем у пациентов с ХМЛ при применении такой же дозировки (400 мг/сут). На основании данных предварительного популяционного фармакокинетического анализа для пациентов с желудочно-кишечными стромальными опухолями найдены 3 переменные (альбумин, лейкоциты и билирубин), которые имели статистически значимую взаимосвязь с фармакокинетикой иматиниба. Снижение уровня альбумина приводило уменьшению клиренса (CL/f); высокий уровень лейкоцитов приводил к уменьшению CL/f. Однако эта взаимосвязь не была достаточно выраженной, чтобы требовалась коррекция дозы. У этой категории пациентов наличие метастазов в печени, вероятно, может приводить к печеночной недостаточности и снижению метаболизма.

Фармакокинетика в популяциях. Результаты популяционного фармакокинетического анализа данных о больных с ХМЛ показали незначительное влияние возраста на объем распределения (увеличение на 12% у пациентов в возрасте >65 лет). Такое изменение не считается клинически значимым. Влияние массы тела на клиренс иматиниба является таким, что для пациентов с массой тела 50 кг ожидается средний клиренс 8,5 л/ч, тогда как для пациентов с массой тела 100 кг клиренс увеличивается до 11,8 л/ч. Такие изменения не считаются достаточными, чтобы требовать коррекции дозы с учетом массы тела в килограммах. Влияния пола пациента на кинетику иматиниба не выявлено.

Фармакокинетика у детей. Как и у взрослых пациентов, иматиниб быстро всасывался после перорального приема педиатрическими пациентами в исследованиях фазы I и фазы II. При введении детям 260 и 340 мг/м2/сут достигалась такая же экспозиция, как соответственно при дозах 400 и 600 мг у взрослых пациентов. Сравнение AUC 0–24 в день 8-й и в день 1-й при применении дозы 340 мг/м2/сут показало 1,7-разовое накопление после повторного приема 1 раз в сутки.

Нарушение функции органов. Иматиниб и его метаболиты выделяются почками в значительном объеме. Пациенты с легким и умеренным нарушением функции почек имеют более высокую плазменную экспозицию, чем пациенты с нормальной функцией почек. Рост составляет около 1,5–2 раза, что соответствует повышению в 1,5 раза уровня α-гликопротеина в плазме крови, с которым в значительной степени связывается иматиниб. Клиренс свободного препарата для иматиниба является, вероятно, близким по значению у пациентов с почечной недостаточностью и нормальной функцией почек, поскольку почечная экскреция считается второстепенным путем выведения иматиниба.

Хотя результаты фармакокинетического анализа показали наличие значительной внутривидовой вариабельности, средняя экспозиция иматиниба не была повышенной у пациентов с различными степенями нарушения функции печени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени.