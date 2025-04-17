Киев
О товаре
Цены
Гливек
®
(Glivec
®
)
Гливек
®
(Glivec
®
)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8276,04
Экономия при брони:
-309,07 грн
7966,97
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8350,04
Экономия при брони:
-487,55 грн
7862,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8367,75
Экономия при брони:
-419,38 грн
7948,37
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8293,59
Экономия при брони:
-392,29 грн
7901,30
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
128.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8445,34
Экономия при брони:
-451,51 грн
7993,83
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони:
-327,68 грн
7864,32
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8557,72
Экономия при брони:
-501,20 грн
8056,52
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
129.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8305,64
Экономия при брони:
-293,90 грн
8011,74
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони:
-329,00 грн
7896,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони:
-262,50 грн
7888,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
130.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8152,49
Экономия при брони:
-290,00 грн
7862,49
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
132.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8294,68
Экономия при брони:
-423,23 грн
7871,45
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5548,64
Экономия при брони:
-190,10 грн
5358,54
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню