терапию должен проводить специалист, который имеет опыт лечения пациентов со злокачественными заболеваниями крови и злокачественными саркомами, в зависимости от нозологии.

Рекомендуемую дозу необходимо принимать перорально во время еды, запивая большим количеством воды. Иматиниб в дозах 400–600 мг применяют 1 раз в сутки, тогда как иматиниб в суточной дозе 800 мг следует применять по 400 мг 2 раза в сутки, утром и вечером.

Для пациентов (в том числе и детей), которые не могут проглотить таблетку, покрытую оболочкой, ее можно растворить в стакане воды или яблочного сока. Необходимое количество таблеток помещают в соответствующий объем жидкости (около 50 мл для таблеток 100 мг и 200 мл для таблеток 400 мг) и размешивают. Суспензия должна быть принята сразу после приготовления.

Дозирование при ХМЛ.

При ХМЛ рекомендуемая доза иматиниба зависит от фазы заболевания. В хроническую фазу доза составляет 400 мг/сут; в фазу акселерации и при бластном кризе — 600 мг/сут. Принимать 1 раз в сутки во время еды, запивая полным стаканом воды.

Лечение проводят до тех пор, пока сохраняется эффект. Вопрос повышения дозы от 400 до 600 мг или 800 мг для пациентов с хронической фазой заболевания и от 600 мг/сут до максимальной 800 мг/сут для пациентов с ускоренной фазой или фазой бластного криза может рассматриваться при условии отсутствия тяжелых побочных эффектов и нейтропении или тромбоцитопении, не связанных с основным заболеванием. Такое повышение дозы может быть необходимо в следующих случаях: прогрессирование заболевания (на любой стадии); отсутствие удовлетворительного гематологического ответа после 3 мес лечения; недостаточный цитогенетический ответ после 12 мес терапии; утрата достигнутого ранее гематологического и/или цитогенетического ответа.

Дозирование у детей старше 2 лет должно учитывать площадь поверхности тела (мг/м2). Детям с ХМЛ в хронической и прогрессирующей фазе рекомендуемая доза составляет 340 мг/м2/ сут (не превышая максимальную суточную дозу 600 мг). Препарат можно применять 1 раз в сутки или альтернативно суточную дозу делить на 2 приема — утром и вечером. Рекомендуемые дозы на данное время установлены основываясь на опыте применения иматиниба у небольшого количества детей. Нет опыта применения иматиниба у детей в возрасте до 2 лет.

Дозирование при остром лимфобластном лейкозе с положительной филадельфийской хромосомой в лейкоцитах (Ph+-ОЛЛ). Рекомендуемая доза иматиниба составляет 600 мг/сут для пациентов с Ph+-ОЛЛ.

Дозирование при миелодиспластических/миелопролиферативных заболеваниях (MDS/MPD)

Рекомендуемая доза иматиниба составляет 400 мг/сут для пациентов с MDS/MPD.

Дозы при СМ. Рекомендуемая доза иматиниба составляет 400 мг/сут для пациентов с СМ без мутации D816V c-kit. Если статус c-kit мутации неизвестный или невозможно получить информацию, можно рассмотреть вопрос о применении иматиниба в дозе 400 мг/сут у пациентов с СМ, у которых неэффективно лечение другими средствами.

Для пациентов с СМ, ассоциированным с эозинофилией, в случае, если клональная гематологическая патология связана с синтезом FIP1L1-PDGFR-альфакиназ, рекомендуемая начальная доза составляет 100 мг/сут. Повышение дозы от 100 до 400 мг может быть рассмотрено при отсутствии побочных эффектов и в случае недостаточного ответа на терапию.

Дозирование при HES/CEL. Рекомендуемая доза иматиниба для лечения пациентов с HES/CEL составляет 400 мг/ сут. Для пациентов с повышенным уровнем активности FIP1L1-PDGFR-альфакиназ рекомендуемая начальная доза составляет 100 мг/сут. Повышение дозы от 100 до 400 мг может быть рассмотрено при отсутствии побочных эффектов и в случае недостаточного ответа на терапию.

Дозирование при стромальних опухолях ЖКТ. Рекомендуемая доза иматиниба для лечения пациентов с неоперабельной и/или метастатической злокачественной стромальной опухолью ЖКТ составляет 400 мг/сут. Возможно повышение дозы до 600 или 800 мг при отсутствии побочных реакций и в случае недостаточного ответа на терапию.

Лечение иматинибом проводят до тех пор, пока наблюдаются признаки прогрессирования заболевания. Рекомендуемая доза иматиниба для адъювантного лечения взрослых пациентов после резекции стромальной опухоли ЖКТ составляет 400 мг/сут. При адъювантном лечении данных о продолжительности применения иматиниба нет.

Дозы при DFSP. Рекомендуемая доза иматиниба составляет 800 мг/сут для пациентов с DFSP.

Коррекция дозы при развитии побочных эффектов

Негематологические побочные эффекты. В случае появления тяжелых негематологических побочных явлений лечение необходимо прекратить до улучшения состояния больного. Кроме того, нужно оценить риск побочного эффекта и принять решение о продолжении лечения. В дальнейшем лечение может быть продлено с учетом тяжести побочных эффектов, которые наблюдались при предыдущем дозировании.

При повышении уровня билирубина в 3 раза выше верхней границы нормы или повышении уровня печеночных трансаминаз более чем в 5 раз иматиниб следует отменить до снижения концентрации билирубина до уровня, превышающего верхнюю границу нормы менее чем в 1,5 раза, а трансаминаз — превышающего верхнюю границу нормы менее чем в 2,5 раза. Лечение иматинибом может быть продолжено в сниженных суточных дозах. Для взрослых доза снижается с 400 до 300 мг/сут или с 600 до 400 мг/сут. Для детей — с 340 до 260 мг/м2/сут или с 400 до 260 мг/м2/ сут.

Гематологические побочные эффекты. При развитии выраженной нейтропении и тромбоцитопении рекомендуется снизить дозу иматиниба или прекратить лечение, как указано в таблице.



СМ, ассоциированный с эозинофилией и гиперэозинофильным с-мом/хронической эозинофильной лейкемией с синтезом FIP1L1-PDGFR-альфа киназы (начальная доза — 100 мг) Абсолютное количество нейтрофилов (AКН) <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение иматинибом до того времени, когда будет достигнут уровень AКТ ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л

2. Продолжить лечение иматинибом в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции) Хроническая фаза ХМЛ, MDS/МPD, НЕS/CEL и GIST (начальная доза — 400 мг) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение иматинибом до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л

2. Продолжить лечение иматинибом в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции). В случае повторения АКН <1,0·109/л и/ или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение иматинибом в дозе 300 мг Дети в возрасте старше 2 лет, хроническая фаза ХМЛ (в дозе 340 мг/м2) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение иматинибом до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л

2. Продолжить лечение иматинибом в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции). В случае повторения АКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение иматинибом в дозе 260 мг/м2 Фаза прогрессирования и бластного криза ХМЛ, (Ph+-ОЛЛ) (начальная доза — 600 мгв) AКНа <0,5·109/л и/или тромбоцитов <10·109/л 1. Проверить связь цитопении с лейкемией (пункция или биопсия костного мозга)

2. В случае связи цитопении с лейкемией снизить дозу до 400 мгб

3. В случае, когда цитопения сохраняется на протяжении 2 нед, снизить дозу до 300 мгг

4. В случае, когда цитопения сохраняется на протяжении 4 нед и не связана с лейкемией, приостановить лечение иматинибом до достижения уровня AКН ≥1·109/л и тромбоцитов ≥20·109/л, потом продолжить в дозе 300 мгг DFSP (начальная доза — 800 мг) AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л 1. Приостановить лечение иматинибом до достижения уровня AКН ≥1,5·109/л и тромбоцитов ≥75·109/л

2. Продолжить лечение иматинибом в предыдущей дозе (то есть в дозе, которая применялась до развития тяжелой побочной реакции)

3. В случае рецидива AКН <1,0·109/л и/или тромбоцитов <50·109/л повторить шаг 1 и продолжить лечение иматинибом в дозе 400 мг



аПоявились как минимум после 1 мес лечения; били 260 мг/м2 у детей; вили 340 мг/м2 у детей; гили 200 мг/м2 у детей.

Дети. Клинический опыт лечения детей в возрасте до 3 лет ограничен.

Нарушение функции печени. Поскольку иматиниб метаболизируется главным образом в печени, пациентам с незначительными, умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени следует назначать минимальную рекомендуемую дозу 400 мг/сут. При непереносимости дозу можно снизить.

Нарушение функции почек. Иматиниб и его метаболиты выводятся почками в незначительном количестве. Поскольку почечный клиренс иматиниба незначительный, у пациентов с нарушением функции почек снижения клиренса препарата в неизмененном виде не наблюдается. Пациентам с легкой или умеренной степенью нарушения функции почек иматиниб нужно назначать в минимальной рекомендуемой начальной дозе 400 мг. Пациентам с тяжелым нарушением функции почек или находящимся на диализе, иматиниб также назначают в начальной дозе 400 мг. Однако данных о применении иматиниба у таких пациентов недостаточно, поэтому при тяжелой почечной недостаточности рекомендуется соблюдать осторожность. Дозу можно снизить при непереносимости иматиниба или повысить при недостаточной эффективности.

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетику в полной мере не исследовали.

В клинических исследованиях, которые включали 20% пациентов в возрасте 65 лет и старше, особенностей в фармакокинетике иматиниба, связанных с возрастом, не отмечали. Поэтому специальных рекомендаций по дозированию для пациентов в возрасте старше 65 лет не требуется.