действующие вещества, которые ингибируют активность изофермента CYP 3A4 цитохрома Р450 (например кетоконазол, итраконазол, эритромицин, кларитромицин) могут снижать метаболизм и повышать концентрацию иматиниба в плазме крови.

Отмечено значительное повышение C max в плазме крови на 26% и AUC на 40% у здоровых добровольцев при однократном сочетанном применении иматиниба и кетоконазола, являющегося ингибитором CYP 3A4. Следует с осторожностью назначать иматиниб одновременно с ингибиторами CYP 3A4.

Действующие вещества, стимулирующие активность CYP 3A4, могут усиливать метаболизм и снижать концентрацию иматиниба в плазме крови. Сочетанное применение препаратов, являющихся индукторами CYP 3A4 (например дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал или препараты зверобоя (hypericum perforatum)), может значительно снизить действие иматиниба. При многократном предварительном приеме 14 здоровыми добровольцами доз рифампицина (600 мг/сут на протяжении 8 дней) с последующим назначением разовой дозы 400 мг иматиниба отмечалось повышение клиренса перорально принятой дозы иматиниба в 3,8 раза (90% доверительный интервал — в 3,5–4,3 раза), что привело к среднему снижению C max , значения AUC (0-24) и AUC (0-∞) на 54, 68 и 74% соответственно, по сравнению с соответствующими показателями при режиме без назначения рифампицина перед применением иматиниба. Подобные результаты наблюдались у пациентов со злокачественной опухолью — глиомой, которые принимали иматиниб во время применения энзиминдуцирующих противоэпилептических препаратов, таких как карбамазепин, окскабазепин, фенитоин, фосфенитоин, фенобарбитал, примидон. AUC иматиниба в плазме крови снижалось на 73% по сравнению с пациентами, которые не принимали энзиминдуцирующих противоэпилептических препаратов. В двух опубликованных исследованиях относительно сочетанного назначения иматиниба и препаратов, содержащих зверобой, наблюдалось уменьшение AUC иматиниба на 30–32%. У пациентов, которым показан рифампицин или другие индукторы СYР 3А4, следует рассмотреть необходимость применения альтернативных терапевтических средств с меньшей способностью индуцировать ферменты. Иматиниб повышает C max в плазме крови и AUC симвастатина (субстрат CYP 3A4) в 2 и 3,5 раза соответственно, что указывает на ингибирование CYP 3A4 иматинибом. Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении иматиниба и препаратов, являющихся субстратами CYP 3A4 и имеющих узкий диапазон терапевтической концентрации (например циклоспорин или пимозид). Иматиниб может повышать концентрацию в плазме крови других лекарственных средств, метаболизующихся СYP 3A4 (например триазолобензодиазепинов, дигидропиридинов, блокаторов кальциевых каналов, определенных ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, таких как статины и др.).

Иматиниб также ингибирует активность СYP 2C9 и СYP 2C19 in vitro. Увеличение протромбинового времени отмечалось при сочетанном применении с варфарином. При сочетанном применении с кумариновыми производными необходим краткосрочный мониторинг протромбинового времени в начале и в конце терапии иматинибом, а также при изменении режима дозирования иматиниба. В качестве альтернативы варфарину следует рассмотреть вопрос об использовании низкомолекулярных производных гепарина.

In vitro иматиниб ингибирует изофермент CYP 2D6 цитохрома Р450 в тех же концентрациях, которые влияют на активность CYP 3A4. Иматиниб в дозе 400 мг 2 раза в сутки проявляет слабое ингибирующее влияние на CYP 2D6-опосредованный метаболизм метопролола с повышением C max и AUC метопролола приблизительно на 23%. Одновременное назначение иматиниба и субстратов CYP 2D6, таких как метопролол, не приводит к возникновению факторов риска взаимодействия, поэтому коррекции дозы не требуется.

In vitro иматиниб ингибирует О-глюкоронидацию парацетамола/ацетаминофена (величина Кі 58,5 мк/л при терапевтических уровнях).