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Гливек
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(Glivec
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Гливек
®
(Glivec
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Кривой Рог
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
343.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8570,55
Экономия при брони:
-558,81 грн
8011,74
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони:
-327,68 грн
7864,32
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
348.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони:
-258,70 грн
7892,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, бульв. Чоколовский, 6
351.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8221,11
Экономия при брони:
-349,66 грн
7871,45
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
351.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони:
-329,00 грн
7896,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
351.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8372,17
Экономия при брони:
-509,68 грн
7862,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
352.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8454,89
Экономия при брони:
-398,37 грн
8056,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
352.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8256,02
Экономия при брони:
-289,05 грн
7966,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
353.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8369,03
Экономия при брони:
-467,73 грн
7901,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
353.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8479,89
Экономия при брони:
-486,06 грн
7993,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
357.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8351,62
Экономия при брони:
-489,13 грн
7862,49
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
358.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5675,20
Экономия при брони:
-316,66 грн
5358,54
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
359.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8257,52
Экономия при брони:
-309,15 грн
7948,37
грн
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