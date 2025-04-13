Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
7859,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8438,12
Экономия при брони: -536,82 грн
7901,30 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони: -329,00 грн
7896,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8652,45
Экономия при брони: -595,93 грн
8056,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8425,90
Экономия при брони: -563,41 грн
7862,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони: -278,60 грн
7872,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8295,91
Экономия при брони: -302,08 грн
7993,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8383,29
Экономия при брони: -511,84 грн
7871,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8435,39
Экономия при брони: -572,90 грн
7862,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8503,43
Экономия при брони: -536,46 грн
7966,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
8.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8500,50
Экономия при брони: -488,76 грн
8011,74 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони: -327,68 грн
7864,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8334,20
Экономия при брони: -385,83 грн
7948,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5650,43
Экономия при брони: -291,89 грн
5358,54 грн