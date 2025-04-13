Киев
Гливек® (Glivec®)

Гливек® (Glivec®)

Харьков (адрес не указан)
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони: -327,68 грн
7864,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
402.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8311,27
Экономия при брони: -299,53 грн
8011,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
406.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8315,27
Экономия при брони: -348,30 грн
7966,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони: -254,90 грн
7895,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
7859,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
411.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8490,53
Экономия при брони: -589,23 грн
7901,30 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони: -329,00 грн
7896,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
412.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8444,87
Экономия при брони: -582,38 грн
7862,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
412.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8629,78
Экономия при брони: -573,26 грн
8056,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
412.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8346,88
Экономия при брони: -484,39 грн
7862,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
413.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8405,97
Экономия при брони: -412,14 грн
7993,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, бульв. Чоколовский, 6
414.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8329,49
Экономия при брони: -458,04 грн
7871,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8436,45
Экономия при брони: -488,08 грн
7948,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
421.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5695,12
Экономия при брони: -336,59 грн
5358,54 грн
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