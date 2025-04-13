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Гливек
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони:
-327,68 грн
7864,32
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
402.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8311,27
Экономия при брони:
-299,53 грн
8011,74
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
406.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8315,27
Экономия при брони:
-348,30 грн
7966,97
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони:
-254,90 грн
7895,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
7859,31
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
411.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8490,53
Экономия при брони:
-589,23 грн
7901,30
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони:
-329,00 грн
7896,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
412.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8444,87
Экономия при брони:
-582,38 грн
7862,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
412.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8629,78
Экономия при брони:
-573,26 грн
8056,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
412.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8346,88
Экономия при брони:
-484,39 грн
7862,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
413.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8405,97
Экономия при брони:
-412,14 грн
7993,83
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, бульв. Чоколовский, 6
414.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8329,49
Экономия при брони:
-458,04 грн
7871,45
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8436,45
Экономия при брони:
-488,08 грн
7948,37
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
421.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5695,12
Экономия при брони:
-336,59 грн
5358,54
грн
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