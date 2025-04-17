Киев
Гливек® (Glivec®)

Гливек® (Glivec®)

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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5758,14
Экономия при брони: -399,60 грн
5358,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, бульв. Чоколовский, 6
193.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8415,72
Экономия при брони: -544,27 грн
7871,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
195.9 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8443,29
Экономия при брони: -580,80 грн
7862,49 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони: -329,00 грн
7896,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
196.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8422,50
Экономия при брони: -365,98 грн
8056,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
197.1 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8499,17
Экономия при брони: -505,34 грн
7993,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
197.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8464,41
Экономия при брони: -516,04 грн
7948,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони: -258,70 грн
7892,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
199.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8346,80
Экономия при брони: -445,50 грн
7901,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
200.9 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8320,94
Экономия при брони: -309,20 грн
8011,74 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони: -327,68 грн
7864,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
202.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8176,20
Экономия при брони: -313,71 грн
7862,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
205.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8304,86
Экономия при брони: -337,89 грн
7966,97 грн
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