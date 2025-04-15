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Гливек
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Гливек
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Львов
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Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
5720,43
Экономия при брони:
-361,90 грн
5358,54
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
462.3 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8478,79
Экономия при брони:
-530,42 грн
7948,37
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 6
463.6 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8176,02
Экономия при брони:
-304,57 грн
7871,45
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
465.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8493,54
Экономия при брони:
-499,71 грн
7993,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
465.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8443,29
Экономия при брони:
-580,80 грн
7862,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
466.0 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8369,87
Экономия при брони:
-313,35 грн
8056,52
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8225,00
Экономия при брони:
-329,00 грн
7896,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
467.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8306,30
Экономия при брони:
-405,00 грн
7901,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
467.7 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8433,80
Экономия при брони:
-571,31 грн
7862,49
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8098,11
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8150,70
Экономия при брони:
-254,90 грн
7895,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
473.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8380,13
Экономия при брони:
-413,16 грн
7966,97
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
475.2 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8433,66
Экономия при брони:
-421,92 грн
8011,74
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Гливек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №30
Novartis Pharma
8192,00
Экономия при брони:
-327,68 грн
7864,32
грн
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