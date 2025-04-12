симптоматическая артериальная гипотензия. Эту патологию выявляют редко. У пациентов с АГ, которые принимают лизиноприл, гипотензия чаще развивается вследствие гиповолемии при терапии диуретиками, ограничения употребления соли в еде, диализа, диареи или рвоты, или при тяжелых формах ренинзависимой АГ. У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующей почечной недостаточностью или без нее отмечали случаи симптоматической гипотензии. Ее чаще выявляли у пациентов с тяжелой формой сердечной недостаточности, которые вынуждены принимать высокие дозы петлевых диуретиков, на фоне гипонатриемии или функциональной почечной недостаточности. Пациентам с повышенным риском симптоматической гипотензии лечение препаратом следует начинать под контролем врача, при изменении дозы препарата наблюдение должно быть особенно тщательным. Подобный контроль необходим и для пациентов с ИБС или заболеваниями сосудов мозга, у которых значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

В случае развития артериальной гипотензии пациента необходимо положить на спину и при необходимости назначить в/в вливание р-ра натрия хлорида. Транзиторная артериальная гипотензия при приеме препарата не является противопоказанием для лечения, которое можно продолжить после нормализации АД и восстановления ОЦК.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью и нормальным или сниженным АД препарат может дополнительно снизить уровень АД. Этот ожидаемый эффект обычно не является причиной для прекращения лечения. При возникновении симптоматической гипотензии, возможно, необходимо снизить дозу или прекратить применение лизиноприла.

Артериальная гипотензия при остром инфаркте миокарда. У пациентов с острым инфарктом миокарда лечение лизиноприлом нельзя начинать, если существует риск дальнейших серьезных гемодинамических нарушений после терапии вазодилататорами. Это касается пациентов с систолическим АД ≤100 мм рт. ст. или пациентов, которые находятся в состоянии кардиогенного шока. Если систолическое АД ≤120 мм рт. ст., то на протяжении первых 3 дней после инфаркта следует снизить дозу препарата. Если систолическое АД ≤100 мм рт. ст., то поддерживающую дозу препарата необходимо снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг. В случае длительной артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. более 1 ч) применение лизиноприла следует прекратить.

Стеноз аортального и/или митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, лизиноприл следует с осторожностью применять у пациентов со стенозом митрального клапана и с обструкцией оттока из левого желудочка (например при аортальном стенозе или гипертрофической кардиомиопатии).

Нарушение функции почек. Пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла следует подбирать в соответствии с уровнем клиренса креатинина (см. таблицу), а затем — в соответствии с уровнем АД. У таких пациентов необходимо периодически контролировать уровень калия и креатинина.

У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, обусловленная применением ингибиторов АПФ, может привести к снижению функции почек с последующим развитием обратимой (после отмены препарата) ОПН.

Обратимое повышение уровней мочевины в крови и креатинина в плазме крови возможно у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. При наличии реноваскулярной АГ существует повышенный риск развития тяжелой гипотензии и почечной недостаточности. У таких пациентов лечение следует начинать под тщательным медицинским контролем, с низких доз и с осторожной коррекцией доз. Поскольку диуретики могут представлять собой фактор, который способствует вышеупомянутому, их применение следует прекратить и контролировать функцию почек в течение первых недель лечения лизиноприлом.

У некоторых пациентов с АГ без явных признаков поражения кровеносных сосудов почек могут отмечать незначительное временное повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, особенно когда лизиноприл применялся одновременно с диуретиками. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. Такое состояние требует снижения дозы и/или прекращения применения диуретика и/или лизиноприла.

Лечение острого инфаркта миокарда лизиноприлом не показано пациентам с признаками дисфункции почек (концентрация креатинина (КК) превышает 177 мкмоль/л и/или протеинурия превышает 500 мг/сут). Если во время терапии лизиноприлом развивается нарушение функции почек (КК превышает 265 мкмоль/л или этот показатель вдвое превышает таковой до лечения), препарат следует отменить.

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани в отдельных случаях отмечали у пациентов, которые принимали ингибиторы АПФ, включая лизиноприл. В период лечения ангионевротический отек может развиться в любое время. В таком случае применение лизиноприла следует немедленно прекратить, провести соответствующее лечение и наблюдать за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов.

Даже в случаях, когда отек ограничивается только языком и признаки нарушения дыхания отсутствуют, пациенты могут требовать длительного наблюдения, поскольку лечение антигистаминными препаратами и кортикостероидами может быть недостаточным.

Очень редко отмечали летальные случаи ввиду ангионевротического отека гортани или языка. Если отек распространяется на язык, голосовые связки или гортань, то может возникнуть обструкция дыхательных путей, особенно у пациентов, которые ранее перенесли хирургическое вмешательство на органах дыхания. В таких случаях необходимо принять меры неотложной терапии (введение адреналина (эпинефрина) и/или поддержание проходимости дыхательных путей). Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов.

У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибиторами АПФ, может повышаться риск его развития при применении ингибиторов АПФ.

Анафилактоидные реакции при гемодиализе. У пациентов, которые находятся на диализе с использованием мембран с высокой проницаемостью (например АN 69) и получают сопутствующее лечение ингибиторами АПФ, существует риск развития анафилактоидных реакций. Для лечения такой группы пациентов рекомендуется для диализа использовать мембрану другого типа или другой антигипертензивный препарат.

Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. Редко при аферезе ЛПНП с декстрансульфатом у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут возникать опасные для жизни анафилактоидные реакции. Таких реакций можно избежать с помощью временной отмены терапии ингибиторами АПФ перед каждым аферезом.

Анафилактоидные реакции при десенсибилизирующей терапии. У пациентов, применявших ингибиторы АПФ, во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых (например пчелиный яд), развивались анафилактоидные реакции. Если такие пациенты воздерживались от приема ингибиторов АПФ на время десенсибилизации, реакций не отмечали, однако случайное введение ингибиторов АПФ провоцировало анафилактоидную реакцию.

Нарушение функции печени. Очень редко с применением ингибиторов АПФ связывают синдром, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и прогрессирует до некроза печени, иногда с летальным исходом. Механизм этого синдрома неизвестен. Если у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, развивается желтуха или значительно повышается активность печеночных ферментов, препарат необходимо отменить и оставить пациента под наблюдением врача до исчезновения симптомов.

Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут развиваться нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия. При нормальной функции почек и отсутствии осложнений нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы и исчезают после прекращения приема ингибиторов АПФ.

Лизиноприл следует применять с особой осторожностью у пациентов с заболеваниями соединительной ткани с сосудистыми проявлениями, при проведении лечения иммунодепрессантами, аллопуринолом или прокаинамидом, а также при комбинации этих факторов, особенно при наличии уже существующего нарушения функции почек.

У некоторых больных развиваются тяжелые инфекции, которые иногда не реагируют на интенсивную терапию антибиотиками. При применении лизиноприла этой группе пациентов рекомендуется проводить периодический мониторинг лейкоцитов, также следует предупредить пациента о необходимости информирования врача о любых признаках инфекции.

Этнические особенности. У представителей негроидной расы, применявших ингибиторы АПФ, чаще возникали ангионевротические отеки по сравнению с пациентами других рас. Как и для других ингибиторов АПФ, антигипертензивное действие лизиноприла менее выражено у пациентов негроидной расы, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.

Кашель. При лечении ингибиторами АПФ может возникнуть непродуктивный постоянный кашель, который прекращается после отмены препарата. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, необходимо дифференцировать от кашля при других заболеваниях.

Хирургические вмешательства/анестезия. Во время значительных хирургических вмешательств или при анестезии с применением препаратов, вызывающих артериальную гипотензию, лизиноприл может повторно блокировать образование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина.

Если при этом развивается артериальная гипотензия, которую можно объяснить этим механизмом, то ее следует корректировать путем увеличения объема жидкости.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов при приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла, отмечалось повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Если прием перечисленных выше препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в плазме крови.

Сахарный диабет. Пациентам, которые принимают пероральные антидиабетические препараты или инсулин, необходим тщательный гликемический контроль, особенно в первый месяц лечения ингибиторами АПФ.

Пациенты после трансплантации почки. Опыта применения препарата для лечения пациентов с недавно пересаженной почкой нет, поэтому препарат не применяют у пациентов этой группы.

Литий. Обычно не рекомендуется одновременное применение лития и лизиноприла.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не исследовали, не следует применять препарат в данной возрастной категории.

Период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности. При установлении беременности применение препарата следует немедленно прекратить.

За новорожденными, матери которых принимали ингибиторы АПФ, необходимо тщательно наблюдать в связи с возможностью развития у них артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии.

Поскольку информация о возможности применения лизиноприла в период кормления грудью отсутствует, прием препарата противопоказан женщинам, кормящим грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Во время лечения препаратом могут возникнуть побочные реакции со стороны нервной системы (головокружение, спутанность сознания, сонливость), поэтому при применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.