Липрил (Liprilum)
Липрил инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит лизиноприла ( в пересчете на 100% безводный лизиноприл) — 20 мг, что соответствует лизиноприла дигидрату — 21, 78 мг.
Лизиноприл - 20 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лизиноприл является ингибитором пептидилдипептидазы. Он ингибирует АПФ, который является катализатором преобразования ангиотензина I в вазоконстрикторный пептид, ангиотензин II. Также ангиотензин II стимулирует секрецию альдостерона в коре надпочечников. Угнетение АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что приводит к снижению активности вазопрессоров и секреции альдостерона, а также может привести к повышению концентрации калия в плазме крови.
Поскольку механизм действия при АГ осуществляется с помощью угнетения ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, лизиноприл оказывает гипотензивное действие даже у гипертензивных пациентов с низким уровнем ренина. АПФ идентичен киназе ІІ, энзиму, который расщепляет брадикинин. Роль повышенного уровня брадикинина (который обладает выраженными вазодилатирующими свойствами) в ходе лечения лизиноприлом полностью не выяснена и требует последующего изучения.
Фармакокинетика. Лизиноприл — это перорально активный ингибитор АПФ, который не содержит сульфгидрила.
Абсорбция. После перорального приема лизиноприла Cmax в плазме крови достигается в течение 7 ч. У пациентов с острым инфарктом миокарда отмечается тенденция к незначительному увеличению времени, необходимого для достижения Cmax в плазме крови. Среднее значение абсорбции лизиноприла составляет около 25% и варьирует у отдельных пациентов в зависимости от величины принятой дозы (5–80 мг) в диапазоне 6–60%. Эти данные базируются на количестве препарата, определяемого в моче. У пациентов с сердечной недостаточностью абсолютная биодоступность снижается приблизительно на 16%. Наличие еды в ЖКТ не влияет на абсорбцию лизиноприла.
Распределение. Лизиноприл не связывается с другими белками плазмы крови, кроме AПФ, который циркулирует в крови. Исследования на крысах указывают на то, что лизиноприл плохо проникает через ГЭБ.
Выведение. Лизиноприл не метаболизируется и полностью выводится с мочой в неизмененном виде. При многократном приеме эффективный кумулятивный полупериод лизиноприла составляет 12,6 ч. Клиренс лизиноприла у здоровых добровольцев составляет около 50 мл/мин. Снижение концентрации в плазме крови имеет пролонгированную терминальную фазу, которая не влияет на аккумуляцию препарата. Эта заключительная фаза, вероятно, свидетельствует об интенсивном связывании с АПФ и непропорциональна дозе.
Фармакокинетика у особых групп пациентов
Нарушение функции печени. Нарушение функции печени у пациентов с циррозом приводит к уменьшению абсорбции лизиноприла (приблизительно на 30%), а также к увеличению экспозиции (приблизительно на 50%) по сравнению со здоровыми добровольцами в результате снижения клиренса.
Нарушение функции почек. Нарушение функции почек снижает элиминацию лизиноприла, выделяемого почками, но такое снижение является клинически важным лишь тогда, когда скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин. При легком и умеренном нарушении функции почек (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) среднее значение AUC увеличилось только на 13%, тогда как при тяжелом нарушении почек (клиренс креатинина 5–30 мл/мин) отмечали увеличение среднего значения AUC в 4,5 раза.
Лизиноприл может быть выведен с помощью диализа. В течение 4 ч гемодиализа концентрации лизиноприла в плазме крови снижались в среднем на 60% с диализным клиренсом 40–55 мл/мин.
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью отмечают большую экспозицию лизиноприла по сравнению со здоровыми добровольцами (увеличение значения AUC в среднем составляет 125%), но, основываясь на количестве лизиноприла, определенном в моче, уменьшение абсорбции составляет около 16% по сравнению со здоровыми добровольцами.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста концентрация лизиноприла в плазме крови и AUC выше (увеличение составляет около 60%) по сравнению с пациентами более молодого возраста.
Показания Липрил
эссенциальная АГ; сердечная недостаточность (симптоматическое лечение); острый инфаркт миокарда (кратковременное лечение (6 нед) пациентов со стабильными показателями гемодинамики не позднее чем через 24 ч после острого инфаркта миокарда); лечение начальной нефропатии у пациентов с сахарным диабетом ІІ типа с АГ.
Применение Липрил
препарат следует принимать 1 раз в сутки утром, желательно в одно и то же время, запивая достаточным количеством воды. Липрил можно применять независимо от приема пищи.
Дозу и курс лечения устанавливает врач индивидуально в зависимости от тяжести заболевания, состояния функции почек и сопутствующей терапии.
При необходимости применения дозы 2,5 мг следует назначать лизиноприл в соответствующем дозировании и лекарственной форме.
Эссенциальная АГ. Лизиноприл можно применять как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами.
Начальная доза. Рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг/сут. У пациентов с повышенной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (в частности при реноваскулярной АГ, повышенном выведении электролитов из организма и/или дегидратации, сердечной декомпенсации или тяжелой АГ) возможно чрезмерное снижение АД после приема начальной дозы. Поэтому в начале лечения таким пациентам следует находиться под наблюдением врача, начальная рекомендуемая доза составляет 2,5–5 мг.
Поддерживающая доза. Обычная эффективная поддерживающая доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Если при применении назначенной дозы в течение 2–4 нед не достигнут желаемый терапевтический эффект, в дальнейшем дозу можно повысить. Максимальная суточная доза не должна превышать 80 мг.
Пациенты, принимающие диуретики. У пациентов, которые получают диуретическую терапию, после приема первой дозы препарата возможно возникновение симптоматической артериальной гипотензии. Лечение диуретиками следует прекратить за 2–3 дня до начала применения Липрила. При невозможности отмены диуретиков начальная доза Липрила должна составлять не более 5 мг/сут. Следует контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Дальнейший режим дозирования необходимо устанавливать в соответствии с показателями АД. В случае необходимости лечение диуретиками можно возобновить.
Пациенты с почечной недостаточностью. Для пациентов с почечной недостаточностью начальную дозу устанавливают в зависимости от значения клиренса креатинина (таблица).
Таблица
Коррекция дозы при почечной недостаточности
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|<10 (включая пациентов, находящихся на гемодиализе)
|2,5*
|10–30
|2,5–5
|30–70
|5–10
*Дозу и/или режим дозирования устанавливают в зависимости от значений АД.
Дозу можно повышать не более чем до 40 мг/сут под контролем АД.
Сердечная недостаточность. Пациентам с симптоматической сердечной недостаточностью лизиноприл можно применять как дополнение к терапии диуретиками, препаратами наперстянки или блокаторами β-адренорецепторов.
Начальная доза, которую необходимо принимать под контролем врача с целью определения начального влияния на АД, составляет 2,5 мг/сут. Дозу препарата следует повышать не более чем на 10 мг, с интервалом не менее 2 нед и до максимальной дозы 35 мг/сут.
При коррекции дозы необходимо учитывать клиническую реакцию конкретного пациента.
У пациентов с высоким риском развития симптоматической гипотензии (например с дефицитом электролитов и гипонатриемией или без нее, с гиповолемией или те, кто получал интенсивную терапию диуретиками) вышеназванные состояния перед началом лечения необходимо компенсировать. Лечение лизиноприлом следует проводить под контролем функции почек и уровня калия в плазме крови.
Острый инфаркт миокарда. Пациентам одновременно следует принимать обычную стандартную терапию с тромболитическими лекарственными средствами, ацетилсалициловой кислотой и блокаторами β-адренорецепторов. Лизиноприл совместим с нитроглицерином, введенным в/в или трансдермально.
Терапию лизиноприлом следует начинать в первые 24 ч с момента появления симптомов инфаркта миокарда по схеме: начальная доза составляет 5 мг, следующая доза (через 24 ч) — 5 мг, затем (через 48 ч) — 10 мг. Далее поддерживающая доза составляет 10 мг/сут. Пациентам с низким систолическим АД (120 мм рт. ст. или ниже) в начале лечения или в первые 3 сут после инфаркта миокарда назначать 2,5 мг.
При почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу Липрила следует корректировать в соответствии с клиренсом креатинина пациента (см. таблицу).
Поддерживающая доза составляет 10 мг 1 раз в сутки. При возникновении артериальной гипотензии (систолическое АД ≤100 мм рт. ст.) поддерживающую дозу 5 мг временно снизить до 2,5 мг. При возникновении пролонгированной артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. более 1 ч) лечение необходимо прекратить.
Продолжительность лечения — 6 нед, затем необходимо повторно оценить состояние пациента. Появление симптомов сердечной недостаточности не исключает дальнейшего применения препарата.
Нефропатия при сахарном диабете. При лечении АГ у пациентов с сахарным диабетом II типа и начальной нефропатией доза препарата составляет 10 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно повысить до 20 мг/сут для достижения показателей диастолического АД <90 мм рт. ст. в положении сидя.
При почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу препарата необходимо корректировать в зависимости от клиренса креатинина пациента (см. таблицу).
Пациенты пожилого возраста. Не выявлено отличий в эффективности или безопасности препарата в зависимости от возраста пациента. Для назначения начальной дозы лизиноприла пациентам пожилого возраста со сниженной функцией почек необходимо руководствоваться данными таблицы. После этого дозу необходимо изменять в соответствии с показателями АД.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ; наличие в анамнезе ангионевротического отека после применения ингибиторов АПФ; идиопатический или наследственный ангионевротический отек; двусторонний стеноз почечной артерии или стеноз артерии единственной почки; митральный или аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия с выраженными гемодинамическими нарушениями; состояние после трансплантации почки; острый инфаркт миокарда с нестабильной гемодинамикой; кардиогенный шок; использование высокопропускных мембран из полиакрилнитрилнатрия-2-метилалилсульфоната (например AN 69) при диализе.
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: снижение уровня гемоглобина и гематокрита, угнетение костного мозга, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, изменения настроения, парестезия, вертиго, нарушение вкусовых ощущений, нарушение сна, спутанность сознания, нарушение обоняния, нарушение равновесия, дезориентация, шум в ушах, снижение остроты зрения, симптомы депрессии, синкопе.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические эффекты (включая гипотонию), инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт, возможно, вторичный вследствие чрезмерной артериальной гипотензии у пациентов группы высокого риска; пальпитация, тахикардия, феномен Рейно.
Со стороны костно-мышечной системы: зарегистрированы мышечные спазмы.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, бронхит, ринит, диспноэ, бронхоспазм, глоссит, синусит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония. Выявлены инфекции верхних дыхательных путей.
Со стороны пищеварительного тракта: диарея, рвота, тошнота, боль в животе, диспепсия, сухость во рту, уменьшение аппетита, изменение вкуса, панкреатит, интестинальный ангионевротический отек, запор, гепатоцеллюлярный или холестатический гепатит, желтуха, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной ткани: гиперчувствительность/ангионевротический отек: ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани, сыпь, зуд, крапивница, алопеция, псориаз, гипергидроз, пемфигус, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, псевдолимфома кожи.
Сообщалось о комплексной реакции, которая включает один или несколько симптомов: лихорадка, васкулит, миалгия, артралгия/артрит, положительный тест на антинуклеарные антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз, сыпь, фоточувствительность или другие дерматологические проявления.
Со стороны мочевыделительной системы: дисфункция почек, уремия, острая почечная недостаточность, олигурия/анурия.
Со стороны эндокринной системы: неадекватная секреция антидиуретического гормона.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Метаболические нарушения: гипогликемия.
Общие нарушения и нарушения условий введения: повышенная утомляемость, астения.
Результаты лабораторных тестов: повышение уровня мочевины в крови, креатинина и печеночных энзимов в плазме крови, гиперкалиемия, повышение уровня билирубина в плазме крови, гипонатриемия, протеинурия.
Особые указания
симптоматическая артериальная гипотензия. Эту патологию выявляют редко. У пациентов с АГ, которые принимают лизиноприл, гипотензия чаще развивается вследствие гиповолемии при терапии диуретиками, ограничения употребления соли в еде, диализа, диареи или рвоты, или при тяжелых формах ренинзависимой АГ. У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующей почечной недостаточностью или без нее отмечали случаи симптоматической гипотензии. Ее чаще выявляли у пациентов с тяжелой формой сердечной недостаточности, которые вынуждены принимать высокие дозы петлевых диуретиков, на фоне гипонатриемии или функциональной почечной недостаточности. Пациентам с повышенным риском симптоматической гипотензии лечение препаратом следует начинать под контролем врача, при изменении дозы препарата наблюдение должно быть особенно тщательным. Подобный контроль необходим и для пациентов с ИБС или заболеваниями сосудов мозга, у которых значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
В случае развития артериальной гипотензии пациента необходимо положить на спину и при необходимости назначить в/в вливание р-ра натрия хлорида. Транзиторная артериальная гипотензия при приеме препарата не является противопоказанием для лечения, которое можно продолжить после нормализации АД и восстановления ОЦК.
У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью и нормальным или сниженным АД препарат может дополнительно снизить уровень АД. Этот ожидаемый эффект обычно не является причиной для прекращения лечения. При возникновении симптоматической гипотензии, возможно, необходимо снизить дозу или прекратить применение лизиноприла.
Артериальная гипотензия при остром инфаркте миокарда. У пациентов с острым инфарктом миокарда лечение лизиноприлом нельзя начинать, если существует риск дальнейших серьезных гемодинамических нарушений после терапии вазодилататорами. Это касается пациентов с систолическим АД ≤100 мм рт. ст. или пациентов, которые находятся в состоянии кардиогенного шока. Если систолическое АД ≤120 мм рт. ст., то на протяжении первых 3 дней после инфаркта следует снизить дозу препарата. Если систолическое АД ≤100 мм рт. ст., то поддерживающую дозу препарата необходимо снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг. В случае длительной артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. более 1 ч) применение лизиноприла следует прекратить.
Стеноз аортального и/или митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, лизиноприл следует с осторожностью применять у пациентов со стенозом митрального клапана и с обструкцией оттока из левого желудочка (например при аортальном стенозе или гипертрофической кардиомиопатии).
Нарушение функции почек. Пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла следует подбирать в соответствии с уровнем клиренса креатинина (см. таблицу), а затем — в соответствии с уровнем АД. У таких пациентов необходимо периодически контролировать уровень калия и креатинина.
У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, обусловленная применением ингибиторов АПФ, может привести к снижению функции почек с последующим развитием обратимой (после отмены препарата) ОПН.
Обратимое повышение уровней мочевины в крови и креатинина в плазме крови возможно у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. При наличии реноваскулярной АГ существует повышенный риск развития тяжелой гипотензии и почечной недостаточности. У таких пациентов лечение следует начинать под тщательным медицинским контролем, с низких доз и с осторожной коррекцией доз. Поскольку диуретики могут представлять собой фактор, который способствует вышеупомянутому, их применение следует прекратить и контролировать функцию почек в течение первых недель лечения лизиноприлом.
У некоторых пациентов с АГ без явных признаков поражения кровеносных сосудов почек могут отмечать незначительное временное повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, особенно когда лизиноприл применялся одновременно с диуретиками. Это чаще отмечают у пациентов с уже существующим нарушением функции почек. Такое состояние требует снижения дозы и/или прекращения применения диуретика и/или лизиноприла.
Лечение острого инфаркта миокарда лизиноприлом не показано пациентам с признаками дисфункции почек (концентрация креатинина (КК) превышает 177 мкмоль/л и/или протеинурия превышает 500 мг/сут). Если во время терапии лизиноприлом развивается нарушение функции почек (КК превышает 265 мкмоль/л или этот показатель вдвое превышает таковой до лечения), препарат следует отменить.
Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани в отдельных случаях отмечали у пациентов, которые принимали ингибиторы АПФ, включая лизиноприл. В период лечения ангионевротический отек может развиться в любое время. В таком случае применение лизиноприла следует немедленно прекратить, провести соответствующее лечение и наблюдать за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов.
Даже в случаях, когда отек ограничивается только языком и признаки нарушения дыхания отсутствуют, пациенты могут требовать длительного наблюдения, поскольку лечение антигистаминными препаратами и кортикостероидами может быть недостаточным.
Очень редко отмечали летальные случаи ввиду ангионевротического отека гортани или языка. Если отек распространяется на язык, голосовые связки или гортань, то может возникнуть обструкция дыхательных путей, особенно у пациентов, которые ранее перенесли хирургическое вмешательство на органах дыхания. В таких случаях необходимо принять меры неотложной терапии (введение адреналина (эпинефрина) и/или поддержание проходимости дыхательных путей). Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов.
У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибиторами АПФ, может повышаться риск его развития при применении ингибиторов АПФ.
Анафилактоидные реакции при гемодиализе. У пациентов, которые находятся на диализе с использованием мембран с высокой проницаемостью (например АN 69) и получают сопутствующее лечение ингибиторами АПФ, существует риск развития анафилактоидных реакций. Для лечения такой группы пациентов рекомендуется для диализа использовать мембрану другого типа или другой антигипертензивный препарат.
Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. Редко при аферезе ЛПНП с декстрансульфатом у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут возникать опасные для жизни анафилактоидные реакции. Таких реакций можно избежать с помощью временной отмены терапии ингибиторами АПФ перед каждым аферезом.
Анафилактоидные реакции при десенсибилизирующей терапии. У пациентов, применявших ингибиторы АПФ, во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых (например пчелиный яд), развивались анафилактоидные реакции. Если такие пациенты воздерживались от приема ингибиторов АПФ на время десенсибилизации, реакций не отмечали, однако случайное введение ингибиторов АПФ провоцировало анафилактоидную реакцию.
Нарушение функции печени. Очень редко с применением ингибиторов АПФ связывают синдром, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и прогрессирует до некроза печени, иногда с летальным исходом. Механизм этого синдрома неизвестен. Если у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, развивается желтуха или значительно повышается активность печеночных ферментов, препарат необходимо отменить и оставить пациента под наблюдением врача до исчезновения симптомов.
Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут развиваться нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия. При нормальной функции почек и отсутствии осложнений нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы и исчезают после прекращения приема ингибиторов АПФ.
Лизиноприл следует применять с особой осторожностью у пациентов с заболеваниями соединительной ткани с сосудистыми проявлениями, при проведении лечения иммунодепрессантами, аллопуринолом или прокаинамидом, а также при комбинации этих факторов, особенно при наличии уже существующего нарушения функции почек.
У некоторых больных развиваются тяжелые инфекции, которые иногда не реагируют на интенсивную терапию антибиотиками. При применении лизиноприла этой группе пациентов рекомендуется проводить периодический мониторинг лейкоцитов, также следует предупредить пациента о необходимости информирования врача о любых признаках инфекции.
Этнические особенности. У представителей негроидной расы, применявших ингибиторы АПФ, чаще возникали ангионевротические отеки по сравнению с пациентами других рас. Как и для других ингибиторов АПФ, антигипертензивное действие лизиноприла менее выражено у пациентов негроидной расы, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.
Кашель. При лечении ингибиторами АПФ может возникнуть непродуктивный постоянный кашель, который прекращается после отмены препарата. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, необходимо дифференцировать от кашля при других заболеваниях.
Хирургические вмешательства/анестезия. Во время значительных хирургических вмешательств или при анестезии с применением препаратов, вызывающих артериальную гипотензию, лизиноприл может повторно блокировать образование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина.
Если при этом развивается артериальная гипотензия, которую можно объяснить этим механизмом, то ее следует корректировать путем увеличения объема жидкости.
Гиперкалиемия. У некоторых пациентов при приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла, отмечалось повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Если прием перечисленных выше препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в плазме крови.
Сахарный диабет. Пациентам, которые принимают пероральные антидиабетические препараты или инсулин, необходим тщательный гликемический контроль, особенно в первый месяц лечения ингибиторами АПФ.
Пациенты после трансплантации почки. Опыта применения препарата для лечения пациентов с недавно пересаженной почкой нет, поэтому препарат не применяют у пациентов этой группы.
Литий. Обычно не рекомендуется одновременное применение лития и лизиноприла.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не исследовали, не следует применять препарат в данной возрастной категории.
Период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности. При установлении беременности применение препарата следует немедленно прекратить.
За новорожденными, матери которых принимали ингибиторы АПФ, необходимо тщательно наблюдать в связи с возможностью развития у них артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии.
Поскольку информация о возможности применения лизиноприла в период кормления грудью отсутствует, прием препарата противопоказан женщинам, кормящим грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Во время лечения препаратом могут возникнуть побочные реакции со стороны нервной системы (головокружение, спутанность сознания, сонливость), поэтому при применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении Липрила с:
- диуретиками отмечается суммация антигипертензивного эффекта. У пациентов, уже принимающих диуретики, особенно у тех, кому диуретики назначены недавно, применение лизиноприла иногда может вызвать чрезмерное снижение АД. Риск симптоматической артериальной гипотензии можно снизить, если отменить диуретик перед началом лечения лизиноприлом;
- калийсберегающими диуретиками (спиронолактон, триамтерен, амилорид), препаратами калия или заменителями пищевой соли, содержащими калий, повышается риск развития гиперкалиемии. Риск гиперкалиемии связывают с факторами, к которым относятся почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременный прием калийсберегающих диуретиков и калийсодержащих пищевых добавок или солезаменителей.
Применение добавок, которые содержат калий, калийсберегающих диуретиков или калийсодержащих солезаменителей может приводить к значительному повышению уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушением функции почек. Во время применения лизиноприла на фоне калийвыводящих диуретиков, гипокалиемия, вызванная их приемом, может быть ослаблена:
- препаратами лития — обратимо повышается уровень лития в плазме крови и развиваются токсические эффекты. Применение тиазидных диуретиков может повышать риск литиевой интоксикации и усиливать ее, если она уже вызвана одновременным приемом ингибиторов АПФ. Применять лизиноприл одновременно с литием не рекомендуется, но если такое сочетание необходимо, следует проводить тщательный контроль уровня лития в плазме крови;
- НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в дозе ≥3 г/сут, — снижается гипотензивный эффект ингибиторов АПФ. Сопутствующее применение НПВП и ингибиторов АПФ вызывает аддитивный эффект на повышение уровня калия в плазме крови, что может привести к нарушению функции почек. Обычно эти эффекты обратимы. В отдельных случаях отмечали ОПН, особенно при нарушении функции почек, например у пациентов пожилого возраста или у пациентов с обезвоживанием организма;
- другими антигипертензивными препаратами — возможно усиление гипотензивного эффекта. Одновременное применение нитроглицерина и других органических нитратов или вазодилататоров может усилить гипотензивный эффект лизиноприла;
- трициклическими антидепрессантами, анестетиками и антипсихотическими средствами — может усилить артериальную гипотензию;
- симпатомиметиками — может снижаться гипотензивный эффект ингибиторов АПФ;
- гипогликемическими препаратами (инсулины, пероральные гипогликемические средства) — возможно усиление эффекта снижения глюкозы в крови с риском развития гипогликемии. Вероятность возникновения таких явлений особенно высока в течение первых недель одновременного лечения, а также при нарушении функции почек;
- препаратами золота — нитритоидные реакции (симптомы вазодилатации, в том числе приливы, тошнота, головокружение, артериальная гипотензия, которая может быть очень тяжелой) после инъекции золота (например натрия ауротиомалата) отмечали чаще у пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ;
- аллопуринолом — повышается риск возникновения лейкопении и реакций гиперчувствительности, особенно у пациентов с нарушением функции почек;
- антацидными средствами — может снижаться биодоступность лизиноприла, поэтому Липрил необходимо принимать за 1–2 ч до или через 1–2 ч после приема антацидного препарата;
- циклоспорином, гепарином, триметопримом — повышается риск развития гиперкалиемии;
- эстрогенами, ГКС — возможно уменьшение выраженности антигипертензивного действия Липрила;
- алдеслейкином — усиление гипотензивного эффекта Липрила;
- цитостатиками, иммунодепрессантами, прокаинамидом — повышается риск развития лейкопении.
Лизиноприл можно назначать одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в дозах, применяемых в кардиологии), тромболитиками, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Алкоголь потенцирует гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Передозировка
симптомы: артериальная гипотензия, шок, нарушение водно-электролитного баланса, почечная недостаточность, гипервентиляция, тахикардия, пальпитация, брадикардия, головокружение, беспокойство и кашель.
Лечение: лечение симптоматическое, рекомендовано в/в введение физиологического р-ра. При артериальной гипотензии следует придать пациенту горизонтальное положение (ноги необходимо поднять). Возможна инфузия ангиотензина II и/или в/в введение катехоламинов. Если препарат принят недавно, то для его выведения рекомендуется промывание желудка, прием энтеросорбентов и сульфата натрия. Лизиноприл может быть выведен из организма с помощью гемодиализа. Для лечения устойчивой брадикардии показано применение кардиостимулятора. Необходимо постоянно контролировать показатели жизненно важных функций, концентрации электролитов и креатинина в плазме крови.
При развитии ангионевротического отека необходима адекватная неотложная терапия (введение эпинефрина, ГКС, антигистаминных препаратов).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.