Киев (адрес не указан)
Доступно в 868 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,45
Экономия при брони: -8,72 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,60
Экономия при брони: -13,16 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,83
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
45,27
Экономия при брони: -1,81 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,39
Экономия при брони: -19,95 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,48
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,92
Экономия при брони: -11,99 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,60
Экономия при брони: -4,09 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,67
Экономия при брони: -8,12 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,90
Экономия при брони: -10,37 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,65
Экономия при брони: -6,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"