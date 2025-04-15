Львов (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,17
Экономия при брони: -14,87 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,25
Экономия при брони: -19,13 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,91
Экономия при брони: -4,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,80
Экономия при брони: -27,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,23
Экономия при брони: -20,34 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Экономия при брони: -10,40 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,30
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Экономия при брони: -16,60 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,00
Экономия при брони: -5,07 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,05
Экономия при брони: -23,42 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,99
Экономия при брони: -33,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,04
Экономия при брони: -14,74 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,11
Экономия при брони: -10,84 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,72
Экономия при брони: -36,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,10
Экономия при брони: -8,30 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,40
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Экономия при брони: -8,10 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -6,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Экономия при брони: -10,40 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -6,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"