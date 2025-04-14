Днепр (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,94
Экономия при брони: -5,47 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,06
Экономия при брони: -11,57 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,11
Экономия при брони: -12,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,62
Экономия при брони: -4,43 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,14
Экономия при брони: -29,80 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,42
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,09
Экономия при брони: -9,35 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,24
Экономия при брони: -10,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,63
Экономия при брони: -18,49 грн
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,99
Экономия при брони: -3,75 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,99
Экономия при брони: -5,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,62
Экономия при брони: -5,53 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,83
Экономия при брони: -25,84 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,08
Экономия при брони: -6,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,37
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,52
Экономия при брони: -2,33 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,31
Экономия при брони: -5,89 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,03
Экономия при брони: -4,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,60
Экономия при брони: -27,05 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,70
Экономия при брони: -19,56 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,52
Экономия при брони: -12,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,93
Экономия при брони: -2,66 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,11
Экономия при брони: -16,24 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,40
Экономия при брони: -31,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,17
Экономия при брони: -21,70 грн
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,23
Экономия при брони: -6,73 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,93
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,79
Экономия при брони: -17,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,93
Экономия при брони: -1,66 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,17
Экономия при брони: -3,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"