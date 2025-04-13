Харьков (адрес не указан)
Доступно в 399 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,75
Экономия при брони: -2,85 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,22
Экономия при брони: -19,35 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,78
Экономия при брони: -32,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,38
Экономия при брони: -10,09 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,78
Экономия при брони: -27,94 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,09
Экономия при брони: -19,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,73
Экономия при брони: -1,20 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
133,80
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"