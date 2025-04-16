Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Экономия при брони: -16,20 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,85
Экономия при брони: -17,97 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,88
Экономия при брони: -29,17 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,12
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,62
Экономия при брони: -27,50 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,40
Экономия при брони: -5,26 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,65
Экономия при брони: -3,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,53
Экономия при брони: -26,07 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,52
Экономия при брони: -23,75 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,33
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,88
Экономия при брони: -27,76 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,59
Экономия при брони: -15,05 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,87
Экономия при брони: -13,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,57
Экономия при брони: -3,38 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,40
Экономия при брони: -14,84 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,74
Экономия при брони: -35,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,27
Экономия при брони: -2,20 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,65
Экономия при брони: -14,11 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,11
Экономия при брони: -30,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,89
Экономия при брони: -2,70 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,04
Экономия при брони: -21,12 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,87
Экономия при брони: -33,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,00
Экономия при брони: -3,44 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,62
Экономия при брони: -11,48 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,90
Экономия при брони: -13,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,47
Экономия при брони: -0,72 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,17
Экономия при брони: -21,25 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,04
Экономия при брони: -33,55 грн