Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,22
Экономия при брони: -5,21 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,54
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,86
Экономия при брони: -20,37 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,98
Экономия при брони: -12,90 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,45
Экономия при брони: -15,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,64
Экономия при брони: -8,04 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,60
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,83
Экономия при брони: -11,01 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,40
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,55
Экономия при брони: -2,21 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,87
Экономия при брони: -3,20 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,96
Экономия при брони: -5,89 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,33
Экономия при брони: -3,29 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,43
Экономия при брони: -19,31 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,78
Экономия при брони: -30,84 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Липрил таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,41
Экономия при брони: -28,47 грн
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,88
Экономия при брони: -15,53 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,87
Экономия при брони: -37,33 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Липрил таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,90
Экономия при брони: -12,56 грн
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,97
Экономия при брони: -5,54 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Липрил таблетки 20 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,10 грн