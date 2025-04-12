Капсикам® (Capsicam)
Капсикам инструкция по применению
Состав
Диметилсульфоксид - 50 мг/1 г
Камфора рацемическая - 30 мг/1 г
Масло терпентинное - 30 мг/1 г
Бензилникотинат - 20 мг/1 г
Нонивамид - 2 мг/1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Капсикам — комбинированный препарат, который содержит вещества, оказывающие сосудорасширяющее и раздражающее действие на чувствительные нервные окончания, вследствие чего мазь оказывает местно-раздражающее, болеутоляющее и гиперемизирующее действие. Местное повышение температуры и улучшение кровообращения благотворно действуют при ревматических состояниях, ушибах, растяжениях мышц и других спортивных травмах.
Фармакокинетика. Мазь быстро всасывается и через несколько минут возникает жжение, заметное покраснение кожи, ощущение теплоты, уменьшается выраженность мышечного напряжения и болевых ощущений. Болеутоляющее действие наступает через 30–40 мин и продолжается до 3–6 ч. При повторном применении мазь сохраняет действие в течение 10–14 дней.
Показания Капсикам
суставная и мышечная боль: как разогревающее средство в спортивной медицине.
Применение Капсикам
при мышечной и суставной боли на болезненный участок с помощью аппликатора наносят 1–3 г мази 2–3 раза в сутки в зависимости от интенсивности боли и накладывают повязку для повышения теплового эффекта. Курс лечения — примерно 50–100 г мази. После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом.
При применении мази Капсикам как разогревающего средства спортсменам на мышечный участок наносить с помощью аппликатора 2–3 г мази и втирать массажными движениями в кожу до появления легкого покраснения. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому назначение препарата этой категории пациентов не рекомендуется.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата; склонность к судорогам, бронхоспазму; язвы или заболевания кожи.
Побочные эффекты
при повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница, возможны аллергические реакции, включая кожные высыпания, раздражение, ощущение жжения, покраснение. В частности, спирт цетостеариловый и бронопол, входящие в состав мази, могут вызывать местные кожные реакции (контактный дерматит). В этом случае рекомендуется прекратить применение мази и смыть ее с кожи. Перечисленные симптомы исчезают через 8–12 ч после прекращения применения мази.
При возникновении нежелательных побочных эффектов следует прекратить применение мази и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.
Особые указания
препарат может вызвать аллергические реакции; его нельзя наносить на поврежденную кожу. Чтобы избежать сильного раздражения, необходимо следить, чтобы мазь не попала на слизистую оболочку или в глаза.
Чтобы предотвратить возникновение побочных реакций или других неприятных симптомов, следует предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности к препарату.
Незадолго до и после применения мази не рекомендуется проводить тепловые процедуры (принятие ванны, посещение бани), поскольку это может вызвать открытие пор и вследствие этого — ощущение жжения кожи.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нельзя применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние отсутствует.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
при нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть покраснение кожи, легкий непродолжительный зуд или жжение. В данном случае необходимо смыть остатки мази с кожи.
Случайное проглатывание незначительного количества мази может вызвать нарушения деятельности ЖКТ, например рвоту и диарею; лечение симптоматическое. После случайного проглатывания значительного количества мази отмечали острое отравление с тошнотой, рвотой, болью в животе и головной болью, головокружением, ощущением жара/отечностью, судорогами, угнетением дыхания и комой. Пациентов с тяжелыми желудочно-кишечными и неврологическими симптомами отравления следует тщательно наблюдать и лечить симптоматически. Рвоту вызывать нельзя. При случайном проглатывании мази следует незамедлительно обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте. Не хранить в холодильнике или морозильной камере.