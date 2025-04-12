препарат может вызвать аллергические реакции; его нельзя наносить на поврежденную кожу. Чтобы избежать сильного раздражения, необходимо следить, чтобы мазь не попала на слизистую оболочку или в глаза.

Чтобы предотвратить возникновение побочных реакций или других неприятных симптомов, следует предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности к препарату.

Незадолго до и после применения мази не рекомендуется проводить тепловые процедуры (принятие ванны, посещение бани), поскольку это может вызвать открытие пор и вследствие этого — ощущение жжения кожи.

Применение в период беременности или кормления грудью. Нельзя применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние отсутствует.