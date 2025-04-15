Киев
Капсикам® (Capsicam)

Капсикам® (Capsicam)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 26 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
496,00
Экономия при брони: -49,00 грн
447,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
444,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -28,00 грн
323,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -2,00 грн
447,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -27,00 грн
324,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -23,00 грн
426,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
323,60 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
510,60
Экономия при брони: -83,60 грн
427,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -31,00 грн
320,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -2,00 грн
447,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
369,20
Экономия при брони: -45,60 грн
323,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
374,14
Экономия при брони: -43,21 грн
330,93 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -31,00 грн
320,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -39,00 грн
410,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -27,00 грн
324,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -23,00 грн
426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
496,00
Экономия при брони: -70,00 грн
426,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -31,00 грн
320,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -39,00 грн
410,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -28,00 грн
323,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -31,00 грн
320,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -39,00 грн
410,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -31,00 грн
320,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -39,00 грн
410,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
366,00
Экономия при брони: -43,00 грн
323,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
465,00
Экономия при брони: -27,00 грн
438,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
414,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
424,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
414,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
351,00
Экономия при брони: -6,00 грн
345,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
449,00
Экономия при брони: -27,00 грн
422,00 грн
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