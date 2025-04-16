Киев
Капсикам® (Capsicam)

Капсикам® (Capsicam)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
426,00
Экономия при брони: -0,80 грн
425,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
392,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
324,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
502,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
455,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
465,40 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
523,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
374,52 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
441,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
291,97
Экономия при брони: -9,93 грн
282,04 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
244,93 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
301,98
Экономия при брони: -13,17 грн
288,81 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
405,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
519,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
468,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
462,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
390,10 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
465,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
446,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
75.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
331,30 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
459,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
339,50 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
418,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
404,00 грн
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