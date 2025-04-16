Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
426,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
291,97
Экономия при брони: -9,93 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
301,98
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека твоей родини
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 13/5
75.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks