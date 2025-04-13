Киев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
579,40
Экономия при брони: -124,45 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
553,80
Экономия при брони: -118,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
558,50
Экономия при брони: -119,92 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
413,50
Экономия при брони: -11,47 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
569,20
Экономия при брони: -122,23 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
344,00
Экономия при брони: -24,08 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
445,00
Экономия при брони: -31,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
519,47
Экономия при брони: -15,58 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
534,91
Экономия при брони: -16,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
516,10
Экономия при брони: -110,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
431,10
Экономия при брони: -92,59 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
519,47
Экономия при брони: -15,58 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
518,21
Экономия при брони: -15,55 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
519,47
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks