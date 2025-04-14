Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
347,50
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мишель
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 49
5.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
392,50
Экономия при брони: -66,70 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
472,70
Экономия при брони: -45,70 грн
Роза
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
5.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Алина
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
6.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Гармония
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
6.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Магнолия
Одесса, ул. Независимости, 18
6.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Grindeks